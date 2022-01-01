أخبار الانتقالات | باريس يزاحم برشلونة على برناردو سيلفا ونونيز جديد في إنجلترا

ذكرت "كورييري" أن ميلان في مفاوضات مع ميتلاند الدنماركي من أجل لاعبه النيجيري رافائيل أونيديكا.

وعرض ميلان قرابة 5 مليون يورو، ولكن الفريق الدنماركي يطلب 7 ملايين على الأقل.

وفي سياق آخر، يحاول ميلان دعم دفاعه، وتم طرح عبدو ديالو كحل في ظل خروجه من حسابات بي إس جي.

ويحاول ميلان ضم السنغالي بنظام الإعارة، في ظل صعوبة الوصول للهدف الرئيسي إيفان نديكا من فرانكفورت لرفض الأخير نفس صيغة الانتقال.