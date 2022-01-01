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أخبار الانتقالات | باريس يزاحم برشلونة على برناردو سيلفا ونونيز جديد في إنجلترا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 18 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Bernardo-Silva
(C)Getty Images

يونايتد يستهدف بيجوفيتش

2022-08-18T07:32:54.388Z

ذكرت "تيليجراف" أن مانشستر يونايتد يواصل بحثه عن حارس بديل عقب رحيل دين هيندرسون.

وقال التقرير إن أزمير بيجوفيتش، حارس ميلان وبورنموث السابق، وإيفرتون الحالي، أصبح أحدث المرشحين لشغل المنصب.

باريس يحاول مع برناردو

2022-08-18T07:31:41.991Z

ذكرت "تايمز" أن باريس سان جيرمان متمسك بإمكانية التعاقد مع برناردو سيلفا من مانشستر سيتي.

اللاعب البرتغالي قالت التقارير إنه استقر على رفض اهتمام برشلونة والاستمرار مع بطل إنجلترا.

مارسيليا يحاول التخلص من ميليك

2022-08-18T07:28:26.752Z

ذكرت "ليكيب" أن مارسيليا يحاول التخلص من مهاجمه البولندي أركاديوش ميليك في سوق الانتقالات الحالية.

وتم ربط اللاعب بيوفنتوس وإيفرتون في الأيام الماضية، وتأتي شائعات رحيله على الرغم من مشاركته أساسياً في آخر اللقاءات ضد بريست.

وولفز يضم نونيز

2022-08-18T07:27:32.807Z

أعلن وولفرهامبتون التعاقد رسمياً مع متوسط ميدان سبورتنج ماتيوس نونيز، في صفقة تقدر في حدود 45 مليون يورو.

ميلان يحاول مع ديالو وأونيديكا

2022-08-18T07:24:39.293Z

ذكرت "كورييري" أن ميلان في مفاوضات مع ميتلاند الدنماركي من أجل لاعبه النيجيري رافائيل أونيديكا.

وعرض ميلان قرابة 5 مليون يورو، ولكن الفريق الدنماركي يطلب 7 ملايين على الأقل.

وفي سياق آخر، يحاول ميلان دعم دفاعه، وتم طرح عبدو ديالو كحل في ظل خروجه من حسابات بي إس جي.

ويحاول ميلان ضم السنغالي بنظام الإعارة، في ظل صعوبة الوصول للهدف الرئيسي إيفان نديكا من فرانكفورت لرفض الأخير نفس صيغة الانتقال.

إنتر يتجه نحو أتشيربي

2022-08-18T07:23:14.118Z

ذكرت "لاجازيتا" وكذلك "كورييري" أن ارتفاع مطالب بوروسيا دورتموند لبيع مانويل أكانجي جعلت إنتر يتجه نحو فرانشيسكو أتشيربي.

ويطلب دورتموند قرابة 15 مليون يورو للمدافع السويسري ويرفض الإعارة بحسب التقرير، مما يجعل أتشيربي الذي تقدر قيمته في حدود 5 ملايين حلاً مقنعاً.