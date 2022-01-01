أخبار الانتقالات | باريس يزاحم برشلونة على برناردو سيلفا ونونيز جديد في إنجلترا

يونايتد يستهدف بيجوفيتش
ذكرت "تيليجراف" أن مانشستر يونايتد يواصل بحثه عن حارس بديل عقب رحيل دين هيندرسون.
وقال التقرير إن أزمير بيجوفيتش، حارس ميلان وبورنموث السابق، وإيفرتون الحالي، أصبح أحدث المرشحين لشغل المنصب.
باريس يحاول مع برناردو
ذكرت "تايمز" أن باريس سان جيرمان متمسك بإمكانية التعاقد مع برناردو سيلفا من مانشستر سيتي.
اللاعب البرتغالي قالت التقارير إنه استقر على رفض اهتمام برشلونة والاستمرار مع بطل إنجلترا.
مارسيليا يحاول التخلص من ميليك
ذكرت "ليكيب" أن مارسيليا يحاول التخلص من مهاجمه البولندي أركاديوش ميليك في سوق الانتقالات الحالية.
وتم ربط اللاعب بيوفنتوس وإيفرتون في الأيام الماضية، وتأتي شائعات رحيله على الرغم من مشاركته أساسياً في آخر اللقاءات ضد بريست.
وولفز يضم نونيز
أعلن وولفرهامبتون التعاقد رسمياً مع متوسط ميدان سبورتنج ماتيوس نونيز، في صفقة تقدر في حدود 45 مليون يورو.
𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠, 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎, 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏!— Wolves (@Wolves) August 17, 2022
Welcome, Matheus.
🎬✍️ pic.twitter.com/3wLD0QCLm5
ميلان يحاول مع ديالو وأونيديكا
ذكرت "كورييري" أن ميلان في مفاوضات مع ميتلاند الدنماركي من أجل لاعبه النيجيري رافائيل أونيديكا.
وعرض ميلان قرابة 5 مليون يورو، ولكن الفريق الدنماركي يطلب 7 ملايين على الأقل.
وفي سياق آخر، يحاول ميلان دعم دفاعه، وتم طرح عبدو ديالو كحل في ظل خروجه من حسابات بي إس جي.
ويحاول ميلان ضم السنغالي بنظام الإعارة، في ظل صعوبة الوصول للهدف الرئيسي إيفان نديكا من فرانكفورت لرفض الأخير نفس صيغة الانتقال.
إنتر يتجه نحو أتشيربي
ذكرت "لاجازيتا" وكذلك "كورييري" أن ارتفاع مطالب بوروسيا دورتموند لبيع مانويل أكانجي جعلت إنتر يتجه نحو فرانشيسكو أتشيربي.
ويطلب دورتموند قرابة 15 مليون يورو للمدافع السويسري ويرفض الإعارة بحسب التقرير، مما يجعل أتشيربي الذي تقدر قيمته في حدود 5 ملايين حلاً مقنعاً.