أخبار الانتقالات | باريس يراقب هدف برشلونة، ونيس يضم شمايكل!

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، عن انتقال لاعبه فولارين بالوجان إلى صفوف ريمس الفرنسي على سبيل الإعارة.

وقال الموقع الرسمي للمدفعجية أن اللاعب يعتبر ضمن الخطط المستقبلية للنادي، لذلك سينضم لريمس معارًا لمدة موسم واحد دون وجود أي خيار للشراء بعقده.