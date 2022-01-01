أخبار الانتقالات | باريس يراقب هدف برشلونة، ونيس يضم شمايكل!

باريس ينافس برشلونة لضم سيلفا
ذكرت "لو باريسيان" الفرنسية أنّ باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي.
التقارير الصحفية ربطت البرتغالي بالانضمام إلى برشلونة حال تم التخلي عن فرينكي دي يونج.
رسميًا .. نيس يضم كاسبر شمايكل
🇩🇰 Viking coming!— OGC Nice (@ogcnice) August 3, 2022
L’#OGCNice est fier d’annoncer la signature de Kasper Schmeichel. pic.twitter.com/P3TqKYppXg
تشيلسي يقترب من ضم كوكوريلا
أكدت "ديلي ميل" أنّ تشيلسي حسم صفقة كوكوريلا من برايتون والإعلان الرسمي قريبًا.
وأوضحت أنّ الصفقة كلفت نحو 68 مليون إسترليني.
رحيل مهاجم آرسنال
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، عن انتقال لاعبه فولارين بالوجان إلى صفوف ريمس الفرنسي على سبيل الإعارة.
وقال الموقع الرسمي للمدفعجية أن اللاعب يعتبر ضمن الخطط المستقبلية للنادي، لذلك سينضم لريمس معارًا لمدة موسم واحد دون وجود أي خيار للشراء بعقده.
استغلال برشلونة
يواصل نادي برشلونة الإسباني، الضغط بقوة من أجل التعاقد مع سيزار أثبيليكويتا وماركوس ألونسو قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن برشلونة سيحاول استغلال رغبة تشيلسي في ضم فرينكي دي يونج، لتسهيل المفاوضات للحصول على خدمات الثنائي الإسباني من البلوز.
الجنون مستمر في برشلونة
لا يزال يبحث نادي برشلونة الإسباني عن تدعيمات جديدة، بعد كل الصفقات التي قام بها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويظل خط الدفاع من المراكز الأساسية للترميم استعدادًا للموسم الجديد.
أنشيلوتي لا يريد مهاجم
مشكلة هائلة يواجهها نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الفشل في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي قرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.
تشيلسي يريد كايل ووكر
كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن رغبة تشيلسي في التعاقد مع كايل ووكر بيترز ظهير نادي ساوثامبتون الإنجليزي.
وأوضحت أن اللاعب يعتبر من الأهداف المفضلة لتوماس توخيل، بسبب قدرته على اللعب كظهير أيمن ولاعب وسط أيمن، لذلك يرحب المدرب الألماني بقدومه لستامفورد بريدج.
وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي تقدم بالفعل بعرض قيمته 35 مليون جنيه استرليني، ومن المتوقع أن يكون مبلغ 40 مليون استرليني كافيًا لحسم الصفقة.
توخيل يريد نجم إنتر
قال موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" إن توماس توخيل مدرب تشيلسي قرر التفكير في التعاقد مع نيكولو باريلا لاعب وسط إنتر.
وأوضح الموقع أن تشيلسي سيواجه منافسة من ليفربول وتوتنهام على ضم النجم الإيطالي، لكن من غير الواضح موقف إنتر من رحيل اللاعب حتى الآن.
سانشيس إلى باريس
اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من حسم صفقة التعاقد مع ريناتو سانشيس لاعب ليل خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت مصادر لموقع "جول" إن قدوم سانشيس يأتي تزامنًا مع اقتراب انتقال جورجينيو فاينالدوم إلى صفوف روما للعمل مع المدرب جوزيه مورينيو.
ومن المتوقع أن يدفع باريس مبلغ 15 مليون يورو لضم لاعب الوسط البرتغالي الذي يمضي العام الأخير من عقده مع ليل.
مويس يريد نجم بيرنلي
قرر نادي وست هام الإنجليزي، التحرك لضم ماكسويل كورنيه جناح نظيره بيرنلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم فريق المدرب ديفيد مويس.
وقالت صحيفة "جارديان" إن الهدف الرئيسي كان فيليب كوستيتش لاعب آينتراخت فرانكفورت، لكنه قرر عدم مغادرة الدوري الألماني لتتجه الأنظار نحو كورنيه.