أخبار الانتقالات | باريس يخطط لضم مودريتش الجديد، وتشيلسي يخسر نجمه

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، في تواصل مع إنتر منذ أعياد الميلاد في ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أنّ اللاعب حسم قراره ويود العودة للعب في النيراتزوري.