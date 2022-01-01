أخبار الانتقالات | باريس يتراجع وجيرارد يخطف هدف نيوكاسل

بدأ نادي توتنهام الإنجليزي محادثاته مع نجمه هاري كين، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد مع الفريق اللندني.

وقال موقع "Evening Standard " إن اللاعب قد يرحب بهذه الخطوة لتمديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2024.