أخبار الانتقالات | إيسكو إلى تركيا ومانشستر يونايتد يطمح في أفضلية هالاند

رانجنيك المفتاح لانضمام هالاند إلى مانشستر
2021-11-28T07:56:21.481Z
يأمل مانشستر يونايتد بحسب "ميرور" أن يكون تعيين رالف رانجنيك مدرباً للفريق فرصتهم لضم إرلينج هالاند الصيف المقبل من بوروسيا دورتموند.
وكان رانجنيك وراء انضمام المهاجم النرويجي لصفوف لايبزيج في 2019، مما قد يسهل فرص انضمامه للشياطين الحمر.
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أوضح "فيكاخيس" أن صانع ألعاب ريال مدريد مطلوب في صفوف فنربخشه التركي.
ولا يحصل الإسباني على الفرص بشكل أساسي مع ريال مدريد بالوقت الراهن، وتشير التقارير إلى إمكانية رحيله في يناير.