أخبار الانتقالات | أولى طلبات تين هاج ووجهة مفاجأة لدييجو كوستا

فولهام يحاول مع سافيتش!
قال "90mi" إن فولهام يطمح لإقناع نجم لاتسي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للانتقال لصفوفه الصيف المقبل.
اللاعب الذي تقدر قيمته في حدود 60 مليون يورو ومحط اهتمام عديد الأندية الكبرى يطمع فولهام في إقناعه عبر مواطنه أليكساندر ميتروفيتش الذي قاد الفريق للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز مؤخراً.
ميلان يطلب كاكيريه
ذكرت "RMC" أن ليون عرض على نجمه الشاب ماكسينس كاكيريه تمديد عقده خلال الفترة المقبلة.
وأضاف التقرير أن اللاعب لم يتخذ بعد قراره النهائي في ظل وجود اهتمام أيضاً من ميلان بالتعاقد معه.
موراتا: كنت قريباً من برشلونة
كشف مهاجم يوفنتوس ألفارو موراتا مع "Men's Health Spain" عن كواليس فشل انتقاله إلى برشلونة.
الدولي الإسباني أوضح أنه كان قريباً بالفعل من البلوجرانا يناير الماضي، ولكن ماسيمليانو أليجري قال له إن فريقه سيضم مهاجم وسيغير مركزه ليتمتع بحرية أكبر، مما أغلق فرضية الرحيل.
فريق كيليني الجديد
تحدث "فابريزيو رومانو" عن موقف قائد يوفنتوس جيورجيو كيليني، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.
وبحسب التقرير، لم يستمر كيليني مع يوفنتوس وعلى الأرجح سيرحل، وأن الوجهة المقبلة قد تكون الدوري الأمريكي.
آرسنال يستهدف أربع صفقات
أفادت "تيليجراف" بوجود تحرك مكثف منتظر من آرسنال في سوق الانتقالات الصيفية المقبل لدعم صفوفه.
وأضاف التقرير أن الفريق يتجه نحو إبرام أربع صفقات، على رأسها دعم مركزي قلب الدفاع والهجوم على الأخص.
ريال يجدد مع ميليتاو ويستهدف روديجر
قال "فابريزيو رومانو" إن ريال مدريد يعمل حالياً على ملف التجديد لنجومه، والذي يضم لوكا مودريتش وفينيسيوس، ولكن على رأسه إيدر ميليتاو الذي ينتهي عقده في 2025.
وأضاف الصحفي الخبير في الميركاتو أن عملية تمديد عقد المدافع البرازيلي لا تقف كعقبة لضم أنطونيو روديجر، والذي بحسب رومانو سيحسم في الأيام المقبلة قراره النهائي بخصوص ناديه الجديد.
دييجو كوستا للهند؟
قالت "تايمز أوف إنديا" إن فريق موهون باجان الهندي يفاوض النجم البرازيلي الإسباني دييجو كوستا.
اللاعب حالياً بلا فريق، وبحسب التقرير، دخل في مفاوضات جدية مع الفريق الهندي في الأيام الماضية.
تين هاج يطلب نونيز وأنتوني ودانجوما
قالت "تيليجراف" إن مدرب مانشستر يونايتد الجديد إريك تين هاج وضع قائمة بالأهداف المطلوبة لدعم صفوفه الصيف المقبل.
وذكرت الصحيفة أن الهولندي طلب لاعبه الحالي في أياكس أنتوني لدعم مركز الجناح، بالإضافة لأرناوت دانجوما من فياريال.
وأوضح التقرير كذلك أن تين هاج يريد داروين نونينز، مهاجم بنفيكا المطلوب بقوة في عدة فرق حول أوروبا.