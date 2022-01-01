أكد بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر، مع "سكاي" أن مدرب الفريق سيموني إنزاجي بأمان، وأنه ليس معرضاً للإقالة بسبب سوء النتائج.

وقال "كالتشيو ميركاتو" إن إنزاجي قد تقع إقالته في حال استمرت نتائج النيراتزوري في التراجع بالأسابيع المقبلة.