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أخبار الانتقالات | أوسكار يقترب من الإمارات ومصير إنزاجي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 8 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Oscar Chelsea FA Cup 2015-16
Getty

صفقة لباريس خارج الميركاتو

2022-09-09T08:44:43.193Z

بحسب "Le10Sport"، يحق لباريس سان جيرمان وأي نادي بالدوري الفرنسي إجراء صفقة "جوكر" خارج الميركاتو لأسباب طبية إذا تعرض لاعب للإصابة.

وقال التقرير إن بي إس جي قد يتحرك ويضم وارميد أوماري، مدافع رين، تعويضاً لفشله بضم ميلان شكرينيار هذا الصيف من إنتر

تونالي يجدد مع ميلان

2022-09-09T08:42:27.431Z

بحسب "فابريزيو رومانو"، سيوقع نجم ميلان الشاب ساندرو تونالي على عقد جديد مع فريقه في الساعات المقبلة.

وسيمتد العقد حتى 2027 بحسب رومانو، والذي أكد أن اللاعب الإيطالي لم يدخل في أي مفاوضات مع أندية إنجليزية.

إنزاجي في أمان بإنتر

2022-09-09T08:39:59.131Z

أكد بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر، مع "سكاي" أن مدرب الفريق سيموني إنزاجي بأمان، وأنه ليس معرضاً للإقالة بسبب سوء النتائج.

وقال "كالتشيو ميركاتو" إن إنزاجي قد تقع إقالته في حال استمرت نتائج النيراتزوري في التراجع بالأسابيع المقبلة.

أوسكار يقترب من الشارقة

2022-09-09T08:38:23.117Z

بعد تعاقده مع باكو ألكاثير وميراليم بيانيتش، يقترب الشارقة الإماراتي من نجم عالمي جديد بحسب صحيفة "البيان".

وقال التقرير إن الشارقة يفاوض أوسكار، نجم البرازيل وتشيلسي السابق، وأن اللاعب في مفاوضات مع ناديه شنجهاي الصيني لفسخ عقده.

وكان صانع الألعاب على وشك الانضمام لصفوف فلامنجو هذا الصيف، ولكن ناديه رفض إتمام الصفقة رغم نجاح المفاوضات.