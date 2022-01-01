أخبار الانتقالات | أوبلاك إلى نيوكاسل وبرشلونة مُصر على هالاند

أكدت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يسعى بكل ما لديه من قوة للحصول على خدمات اللاعب رافينيا من صفوف ليدز.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن برشلونة يقود الصراع على اللاعب الذي يريده تشيلسي أيضًا.