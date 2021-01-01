أخبار الانتقالات | انفراجة ديمبيلي ورحيل رافينيا

ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان يراقب كولو مواني، مهاجم نانت، من أجل دعم الخط الأمامي.

اللاعب الشاب عقده ينتهي مع النادي الفرنسي بحلول نهاية الموسم، ويريد ناديه بيعه في يناير مقابل قرابة 10 مليون يورو بحسب التقرير.