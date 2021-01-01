أخبار الانتقالات | انفراجة ديمبيلي ورحيل رافينيا

ميلان يستهدف مهاجماً جديداً
ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان يراقب كولو مواني، مهاجم نانت، من أجل دعم الخط الأمامي.
اللاعب الشاب عقده ينتهي مع النادي الفرنسي بحلول نهاية الموسم، ويريد ناديه بيعه في يناير مقابل قرابة 10 مليون يورو بحسب التقرير.
صراع على كامارا
بحسب "ESPN"، تتصارع عدة أندية أوروبية كبرى على خدمات بوبكر كامارا، لاعب مارسيليا.
متوسط الميدان ينتهي عقده مع فريقه بحلول نهاية الموسم ولن يجدد حتى الآن، مما يدفع ناديه للتفكير ببيعه والاستفادة بحسب التقرير.
إنتر يجدد عقد دي ماركو
أعلن إنتر رسمياً عن تمديد عقد لاعبه فيديريكو دي ماركو مساء الخميس.
الإيطالي الشاب أمضى على عقد جديد يمتد حتى 2026 مع النادي الذي تربى بين جدرانه.
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رافينيا إلى سوسييداد
ذكر "نيكولا شيرا" أن لاعب باريس سان جيرمان رافينيا في طريقه للمغادرة خلال ميركاتو يناير.
وأوضح شيرا أن البرازيلي سيعود لليجا من جديد، وسيكون الأمر عبر بوابة ريال سوسييداد.