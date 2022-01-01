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أخبار الانتقالات | انسحاب ريال مدريد وغضب برشلونة من هالاند

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 5 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Erling Haaland Dortmund 2021-22
Getty Images

صفقة جديدة لنيوكاسل

2022-05-05T16:30:33.332Z

أشارت صحيفة "كيكر" الألمانية إلى رغبة نيوكاسل في التعاقد مع موسى ديابي جناح ليفركوزن الألماني.

وأوضحت أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو، وسط منافسة من وست هام للحصول على خدمات النجم الفرنسي الشاب.

انسحاب ريال مدريد

2022-05-05T16:25:10.998Z

كشفت صحيفة "as" الإسبانية عن انسحاب ريال مدريد من سباق التعاقد مع أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو.

ويرجع ذلك بسبب سعر اللاعب المرتفع الذي يصل إلى 70 مليون يورو، ليصبح السباق مقتصرًا على مانشستر يونايتد وتشيلسي في الوقت الحالي.

توتنهام يطمح لخطف توريس

2022-05-05T16:22:18.864Z

وسط الأنباء حول رغبة مانشستر يونايتد وسيتي في التعاقد مع باو توريس مدافع فياريال، يبدو أن طرف آخر سيخطف الصفقة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن توتنهام قد يكون هو النادي الأقرب للتعاقد مع اللاعب في الصيف، ويطمح في حسم الأمور في أقرب فرصة ممكنة.

حلم لوكاكو

2022-05-05T16:22:03.538Z

أشارت صحيفة "Defensa Central" إلى رغبة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في اللعب لريال مدريد الموسم القادم.

وأوضحت أنه من غير المتوقع ترحيب النادي الإسباني بهذه الخطوة، بسبب المستوى المتواضع للاعب مع تشيلسي هذا الموسم.

عرض غير متوقع

2022-05-05T16:17:51.416Z

خطوة غير متوقعة من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بمحاولة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن النادي الألماني دخل في محادثات مع ديبالا لضمه بالمجان، لينافس إنتر على نجم يوفنتوس الذي سيرحل عن الفريق في الصيف بالمجان.

برشلونة لا يريد هالاند

2022-05-05T16:15:20.380Z

كشفت صحيفة "as" الإسبانية، عن قيام برشلونة بصرف النظر عن فكرة التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

ولا يرجع ذلك بسبب سعر اللاعب المرتفع فقط، ولكن بسبب أسلوب حياته وحبه للحفلات الصاخبة.

ألونسو يطلب الرحيل

2022-05-05T16:15:20.340Z

كشف الصحفي الإيطالي فابريتسو رومانو، عن رغبة ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي في الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وأكد أن برشلونة يريد الحصول على خدمات اللاعب وهناك محادثات جارية بين الطرفين، كما أن تشيلسي لا يمانع بيع المدافع الإسباني.

عودة زلاتان

2022-05-05T16:14:48.245Z

أكد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، أنه قد يعود إلى دوري الأمريكي من جديد، ولكن كمالك لأحد الأندية وليس لاعبًا".

وقال السويدي في تصريحات لشبكة "ESPN":"ربما لو عدت سأمتلك النادي الخاص بي".

وأضاف:"أنا الرئيس حيثما ذهبت، وهذا لن يتغير أبدًا".