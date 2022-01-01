أخبار الانتقالات | انتعاش خزانة ريال مدريد،وليفاندوفسكي متمسك ببرشلونة

ليفاندوفسكي لن ينضم لأي فريق سوى برشلونة
Robert Lewandowski wants to join Barcelona, no way for other clubs as of today. He knows it’s still not easy to reach an agreement with Bayern - but he’s only waiting for FCB. 🚨🇵🇱 #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2022
Lewa has verbal agreement on a three year deal with Barça.
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350 مليون يورو في سوق انتقالات ريال مدريد
علم جول أنّ ريال مدريد أصبح لديه 350 مليون يورو إضافية في ميزانية الفريق لسوق الانتقالات الحالية.
السبب وراء امتلاك النادي ميزانية ضخمة يرجع إلى الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنصرم وارتفاع العوائد المالية.
ريال مدريد يعود إلى سباق بوجبا
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سانشيس يقترب من ميلانو
كشف "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان حسم صفقة ريناتو سانشيس مقابل 20 مليون يورو ستدفع إلى ليل.
وأضاف التقرير أن اللاعب سيجري الفحوصات الطبية الأسبوع المقبل، وبعدها يُعلن عن الصفقة رسمياً.
جافي يتلقى عرضاً من برشلونة
نقل "فابريزيو رومانو" خبراً يفيد بتقدم برشلونة بعرض رسمي لنجمه الشاب جافي من أجل تمديد عقده.
الخبر الذي نقله رومانو عن "ESPN" يفيد بأن وكيل الموهبة الشابة إيفان ديلا بينيا وصله عرضاً لمد عقد وكيله الذي ينتهي في 2023، وبالتالي يفتح الباب لإنهاء المفاوضات المستمرة منذ مدة بحسب الصحافة.
ميلان مهتم بلاعب ريفر
دخل ميلان هو الآخر في سباق التعاقد مع إنزو فيرنانديز، موهبة ريفر بليت، بحسب صحيفة "توتوسبورت".
اللاعب الشاب تحت أنظار مانشستر سيتي، وتم ربطه بعدة أندية أوروبية كبرى، ويقدر ثمنه بحسب التقارير في حدود 20 مليون يورو.
عروض جديدة لبيرلو
أفادت "لاجازيتا" بوجود عدة عروض لأندريا بيرلو من أجل العودة للتدريب الموسم المقبل، آخرها من بارتيزان بلجراد الصربي.
وبحسب التقرير، يملك المدرب أيضاً اهتماماً من سبيزيا، كريمونيزي، وأودينيزي من داخل إيطاليا.
وكيل باستوني يفتح باب الرحيل
أوضح وكيل مدافع إنتر المطلوب في توتنهام أليساندرو باستوني أن اللاعب يحب فريقه الحالي ولا ينوي الرحيل.
وشدد الوكيل في تصريحات مع "سبورت إيطاليا" على احترافية باستوني، وأنه سيتأقلم مع ظروف كرة القدم الحالية.
موناكو يحسم قراره بخصوص تشواميني
أوضحت "ماركا" بأن ريال مدريد ينتظر القرار النهائي من موناكو بخصوص عرضه للتعاقد مع أوريليان تشواميني.
اللاعب الفرنسي الشاب محط اهتمام من بي إس جي أيضاً، ولكن بحسب التقرير، موناكو سيعطي رده على عرض مدريد المقدر في حدود 60 مليون يورو خلال يومين.
نايف أكرد يقترب من وست هام
نقلت "جارديان" الأنباء عن اقتراب نايف أكرد من ترك رين والانتقال إلى صفوف وست هام في الأيام المقبلة.
الصفقة بحسب الصحيفة ستكون في حدود 35 مليون يورو، ويتبقى بعض التفاصيل الصغيرة بخصوص المكافآت ليتم الإعلان عنها.
إنتر يحسم صفقة مخيتاريان
نقلت كل وسائل الإعلام الموثوقة في إيطاليا خبر اقتراب إنتر من ضم هنريك مخيتاريان مجاناً عقب رفضه عرض روما للتجديد.
اللاعب سيوقع عقداً لعامين مع النيراتزوري، وينتظر أن يخضع للفحوصات الطبية الأسبوع القادم، ثم يعلن عن الصفقة رسمياً.
آرسنال يضغط من أجل سكاماكا
أوضحت "لاجازيتا" أن آرسنال سيقدم عرضاً جديداً لساسوولو من أجل التعاقد مع مهاجمه جيانلوكا سكاماكا.
اللاعب يقدر ثمنه في حدود 40-50 مليون يورو من ناديه الإيطالي، وارتبط سابقاً بإنتر وميلان.