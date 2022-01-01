أخبار الانتقالات| العثور على فينيسيوس الجديد وفريق بوتشيتينو الجديد

ذكرت "آس" أن ماوريسيو بوتشيتينو قد يكون خليفة لوسيين فافر في نيس بسبب البداية السيئة للفريق الفرنسي.

وأكد التقرير حدوث اجتماع بالفعل بين الطرفين، ولكن أوضحت أن في الوقت الراهن فافر سيستمر في منصبه.