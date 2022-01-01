قالت "توتوسبورت" إن هناك صراعًا بين بايرن ميونخ وتوتنهام من أجل التعاقد مع دينزل دومفريس من إنتر.

الهولندي انضم الصيف الماضي لإنتر خلفاً لأشرف حكيمي، وبحسب التقرير، إنتر قد يتخلى عنه في حال وصول عرض في حدود 35-40 مليون يورو.