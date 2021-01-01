أخبار الانتقالات | صدمة تشافي وصفقة فرنسية في نيوكاسل

ميزانية محدودة لبرشلونة في يناير .. أولى صدمات تشافي
2021-11-12T07:40:44.616Z
إنسيني إلى كندا؟
2021-11-12T07:40:42.877Z
بحسب "كالتشيو ميركاتو"، قد ينتهي المطاف بنجم إيطاليا ونابولي في كندا مع فريق تورونتو مثل مواطنه سيباستيان جيوفينكو.
قائد نابولي لم يتوصل لاتفاق لتمديد عقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم، وذكر التقرير أن الفريق الكندي يتصدر سباق ضمه.
بيانيتش قد يعود لبرشلونة
2021-11-12T07:40:41.861Z
نيوكاسل مهتم برابيو
2021-11-12T07:40:41.000Z
أوضحت "توتوسبورت" أن نيوكاسل يستهدف ضم أدريين رابيو من يوفنتوس في يناير المقبل.
وتعرض الدولي الفرنسي لعدة انتقادات من مدرب السيدة العجوز ماسيمليانو أليجري، مما يجعله مرشحاً للمغادرة.
خاص | ألفيش لن ينضم لبرشلونة
2021-11-12T07:40:40.073Z
ليفربول يضع خططه في الميركاتو لتعويض صلاح
2021-11-12T07:40:38.390Z
التفاصيل هنا
سيتي يحدد سعر ستيرلينج
2021-11-12T07:40:36.675Z
ذكرت "ميترو" أن مانشستر سيتي قد وضع سعراً لنجمه رحيم ستيرلينج في حال قرر بيعه بيناير المقبل.
الدولي الإنجليزي يحظى بإعجاب برشلونة بحسب التقارير، وسيطلب سيتي قرابة 50 مليون يورو لبيعه.