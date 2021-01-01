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أخبار الانتقالات | صدمة تشافي وصفقة فرنسية في نيوكاسل

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XAVI BARCELONA
Getty Images

ميزانية محدودة لبرشلونة في يناير .. أولى صدمات تشافي

2021-11-12T07:40:44.616Z

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إنسيني إلى كندا؟

2021-11-12T07:40:42.877Z

بحسب "كالتشيو ميركاتو"، قد ينتهي المطاف بنجم إيطاليا ونابولي في كندا مع فريق تورونتو مثل مواطنه سيباستيان جيوفينكو.

قائد نابولي لم يتوصل لاتفاق لتمديد عقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم، وذكر التقرير أن الفريق الكندي يتصدر سباق ضمه.

بيانيتش قد يعود لبرشلونة

2021-11-12T07:40:41.861Z

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نيوكاسل مهتم برابيو

2021-11-12T07:40:41.000Z

أوضحت "توتوسبورت" أن نيوكاسل يستهدف ضم أدريين رابيو من يوفنتوس في يناير المقبل.

وتعرض الدولي الفرنسي لعدة انتقادات من مدرب السيدة العجوز ماسيمليانو أليجري، مما يجعله مرشحاً للمغادرة.

خاص | ألفيش لن ينضم لبرشلونة

2021-11-12T07:40:40.073Z

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ليفربول يضع خططه في الميركاتو لتعويض صلاح

2021-11-12T07:40:38.390Z

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سيتي يحدد سعر ستيرلينج

2021-11-12T07:40:36.675Z

ذكرت "ميترو" أن مانشستر سيتي قد وضع سعراً لنجمه رحيم ستيرلينج في حال قرر بيعه بيناير المقبل.

الدولي الإنجليزي يحظى بإعجاب برشلونة بحسب التقارير، وسيطلب سيتي قرابة 50 مليون يورو لبيعه.