أخبار الانتقالات | محرز يقترب من مغادرة مانشستر سيتي، وجيرارد يعود للدوري الإنجليزي

رياض محرز قد يغادر في يناير
أكدت "فوت ميركاتو" أنّ رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، خارج حسابات بيب جوارديولا وسوف يرحل في يناير.
وأوضحت أنّ برشلونة لن يستطيع التعاقد معه وبالتالي قد يكون خياره المقبل في باريس سان جيرمان.
باريس سان جيرمان يرغب في استعادة مهاجمه
بحسب "بيلد" فإنّ باريس سان جيرمان يرغب في استعادة مهاجمه كريستوفر نكونكو من لايبزيج الألماني.
ويرى النادي الفرنسي أنّ اللاعب مناسب لخلافة ماورو إيكاردي الذي يقترب من الرحيل.
ستيفن جيرارد يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي
وصل ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، إلى لندن مساء اليوم، الأربعاء، ليؤكد الشائعات التي أثيرت حوله.
وبحسب "ديلي ميل" فإنّ مدرب رينجرز سوف يقود أستون فيلا
إنتر يقترب من ضم أونانا
Inter plan for André Onana is still the same: sign him as free agent in 2022 from Ajax, verbal agreement reached months ago and to be completed when it’s gonna be allowed by official rules 🤝🇨🇲 #Inter— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2021
Onana has been approaches by many clubs including Barça - but Inter are on it. https://t.co/2blOdlc7Rl
آرسنال لن يحاول التعاقد مع فلاهوفيتش
علم "جول" أنّ آرسنال لا يفكر في الدخول في سباق لأجل التعاقد مع هداف فيورنتينا دوسان فلاهوفيتش.
ورغم أنّ أرتيتا يبحث عن مهاجم في الانتقالات لكن الصربي خارج حساباته
هاو يحاول جلب نجم أتلتيكو مدريد
كشفت صحيفة "إكسبريس" أنّ إيدي هاو، مدرب نيوكاسل الجديد، سوف يحاول التعاقد مع كيران تريبيير من أتلتيكو مدريد.
وأشارت إلى أنّ خبرة اللاعب مع توتنهام سوف تساعد نيوكاسل للتقدم للأمام في المشروع الجديد.
وست هام يحبط المهتمين بضم رايس
أكدت صحيفة "ذا صن" أنّ وست هام لن يوافق على رحيل ديكلان رايس في يناير.
وأوضحت أنّ اللاعب جزء رئيسي من مشروع الفريق ولن يرحل في منتصف الموسم
لاعبو مانشستر يونايتد يتحالفون ضد سولشاير
أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ غرفة ملابس مانشستر يونايتد ترفض استمرار سولشاير مدربًا للفريق.
وأوضحت أنّ النجوم يرغبون في التغيير لأجل تصحيح الأوضاع قبل نهاية الموسم