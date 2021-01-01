أخبار الانتقالات | أول ضحايا تشافي، وصفقة ريال مدريد الجديدة!

نجم الدوري الفرنسي الشاب يرحب بالإنضمام لميلان!
أعرب رومان فايفر لاعب بريست الفرنسي الشاب عن سعادته لربطه بنادي ميلان الإيطالي خلال الفترة الماضية.
وقال اللاعب: "أنا مستعد للعب لميلان، لأن عندما يتصل بك بابلو مالديني فهذا أمر في غاية التميز، لقد شاهدت الديربي وأردت التواجد هناك".
مانشستر يونايتد رفض ضم كانسيلو!
كشف جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد الأسبق أن ناديه رفض ضم اللاعب جواو كانسيلو قبل أن ينضم البرتغالي لصفوف مانشستر سيتي من فالنسيا.
جاء هذا في تصريحات صحفية لـ "سكاي سبورتس"، وقال خلالها: "كان صغيرًا للغاية في فالنسيا، واتصلت بهم في إنجلترا من أجل ضمه، هو وأندريه جوميش".
رحلة لوك دي يونج القصيرة في برشلونة تنتهي!
تحدثت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رفض تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونة لوجود اللاعب لوك دي يونج في صفوف الفريق.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن المدير الفني سيتخلص من اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية.
ريال مدريد يقترب من نجم يوفنتوس
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس قد اقترب من الانضمام لصفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال" والتي أكدت أن ريال مدريد يحاول مفاوضة فيورنتينا لضم اللاعب بصفة نهائية عقب انتهاء إعارته ليوفنتوس الذي يحاول هو الآخر الحصول عليه.
نيوكاسل يدخل السباق من أجل لاكازيت
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي نيوكاسل في الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، نجم آرسنال.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد أيضًا يضعان اللاعب على قائمة الاهتمامات.