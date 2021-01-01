أخبار الانتقالات | سيتي يعود لكين وبرشلونة يخطط لخطف هدف ريال مدريد

برشلونة مصمم على ستيرلينج
كشف موقع "Manchester Evening News" الإنجليزي عن إصرار برشلونة على التعاقد مع رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي.
اللاعب يتبقى على عقده مع سيتي 18 شهرًا، وأعرب مؤخرًا عن انفتاحه على فكرة اللعب خارج إنجلترا، وبرشلونة مستعد للتحرك من أجله.
محادثات أديمي
يبحث نادي برشلونة الإسباني، عن فرصة التعاقد مع كريم أديمي مهاجم نادي سالزبورج النمساوي في أقرب فرصة ممكنة.
بايرن ميونخ وريال وأتلتيكو مدريد هم الأكثر اهتمامًا باللاعب، ولكن برشلونة انضم للسباق مؤخرًا للحصول على خدمات المهاجم الشاب.
موقع "Sport1" أكد أن أديمي يعتبر من أهم أهداف المدرب تشافي هيرنانديز، كما أن وكيله تواجد في برشلونة منذ بضعة أسابيع
بديل جيرارد
دخل نادي رينجرز الاسكتلندي، في محادثات مكثفة مع الهولندي جيوفاني برونكهورست من أجل الإشراف على تدريبه
ستيفين جيرارد رحل عن رينجرز مؤخرًا للانتقال إلى أستون فيلا، والآن بدأ النادي البحث عن بدائل ليصبح برونكهورست هو الأقرب.
تجديد جافي
يحاول نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد لاعبه الشاب جافي في أقرب فرصة ممكن لربط مستقبله مع الفريق.
العقد الحالي لصاحب الـ17 سنة ينتهي في 2023، ولكن برشلونة يريد تجديده مع تغيير الشرط الجزائي في عقده والذي يصل إلى 50 مليون يورو فقط.
صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن النادي لم يتحدث مع وكيل جافي حتى الآن، لكن من المتوقع الجلوس معه في أقرب فرصة ممكنة.
الهدف الأول ليونايتد
صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت أن بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي أصبح هو الهدف الأول من أجل قيادة مانشستر يونايتد.
الشياطين الحمر يعانون حاليًا مع المدرب أولي جونار سولشاير، ويبحثون عن مدرب جديد في حالة إقالة النرويجي.
ووفقًا لـ"ذا صن" فإن رودجرز هو الهدف الرئيسي ليونايتد، لصعوبة التعاقد مع زين الدين زيدان أو إريك تين هاج مدرب أياكس.
سيتي يعود لكين
كشفت شبكة "ESPN" الأمريكية، عن قيام مانشستر سيتي بإحياء اهتمامه بالتعاقد مع هاري كين نجم توتنهام.
اللاعب حاول الانتقال إلى سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن توتنهام رفض بيع اللاعب وتمسك به حتى النهاية.
الأمور كانت تسير نحو استمرار كين خاصة مع قدوم أنطونيو كونتي كمدرب لتوتنهام، ومع ذلك يبدو أن سيتي سيعيد المحاولة مرة أخرى.