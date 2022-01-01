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أخبار الانتقالات | اعتزال نجم الهلال السابق ومانشستر يراقب كيم

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Kim Min-Jae
Getty

جيوفينكو قد يعتزل

2022-09-23T07:45:48.468Z

كشف "نيكولو شيرا" عن وجود اتجاه من قبل سيباستيان جيوفينكو، نجم الهلال السابق، باعتزال كرة القدم.

اللاعب كانت آخر تجاربه مع سامبدوريا الموسم الماضي ولكن لم يوفق فيها بسبب توالي الإصابات.

اعتزال رانوكيا

2022-09-23T07:44:13.938Z

أعلن أندريا رانوكيا اعتزاله كرة القدم بعد الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم مع مونزا.

لاعب إنتر وهال سيتي السابق فسخ عقده مع مونزا قبل أيام رغم انضمامه له مطلع الصيف.

بايرن يسعى لمد عقد لوكاس

2022-09-23T07:42:38.554Z

ذكر "نيكولو شيرا" أن بايرن يعمل على مد عقد مدافعه الفرنسي لوكاس هيرنانديز.

وأُصيب اللاعب في آخر اللقاءات قبل التوقف الدولي وسيغيب لقرابة الشهر، ولكن بايرن يسعى لتأمين استمراره لبعد 2024، موعد نهاية عقده الحالي.

اعتزال بانديف

2022-09-23T07:41:48.309Z

أعلن جوران بانديف، لاعب بارما، اعتزاله كرة القدم عقب مشوار حافل في الملاعب.

النجم المقدوني انضم لبارما فقط الصيف الماضي، وسبق له اللعب بقمصان إنتر ونابولي ولاتسيو وجلطة سراي ضمن أبرز محطاته.

سيلفا يوضح حقيقة اعتزاله

2022-09-23T07:40:16.448Z

نقل "فابريزيو رومانو" تصريحاً للنجم البرازيلي تياجو سيلفا أوضح فيه حقيقة اعتزاله اللعب بنهاية الموسم.

وأكد مدافع تشيلسي البرازيلي أنه سيقيم حالته عقب نهاية كأس العالم، وسيرى إذا كان تشيلسي سيمدد عقده أم لا، وأوضح أنه يطمح للاستمرار في الملاعب حتى الأربعين من عمره.

مونزا حاول ضم ديبالا وليس إيكاردي

2022-09-23T07:38:50.790Z

كشف مدير مونزا أدريانو جالياني أن ناديه تواصل مع لاعب روما الحالي باولو ديبالا لضمه الصيف الماضي ولكن اللاعب رفض.

وأوضح جالياني أن رئيس النادي سيلفيو بيرلسكوني هو من عرض فكرة ضم ماورو إيكاردي من بي إس جي ولكن لم تتطور لمفاوضات.

مانشستر مهتم بكيم

2022-09-23T07:37:10.287Z

ذكرت "CNN" بنسختها التركية أن مانشستر يونايتد مهتم بضم كيم مين جاي، نجم دفاع نابولي المنضم في الصيف الحالي.

وكشف "جيانلوكا دي مارزيو" عن وجود شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو تقريباً بعقد اللاعب، ولكن لا يمكن تفعيله في يناير كما أشار التقرير التركي.