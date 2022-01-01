جالتييه يؤكد وجود صفقات
ناقش كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، ميركاتو فريقه وأكد أن السوق لم ينته بعد في باريس.
وأشار المدير الفني إلى رحيل عدة لاعبين، ومنهم كيلور نافاس الذي أكد أنه يتدرب بشكل طبيعي، وبالمقابل فتح الباب للمزيد من التعاقدات.
نوتنجهام يفاوض لودي
قال "فابريزيو رومانو" إن رينان لودي قد يغادر أتلتيكو مدريد في الأيام المقبلة على سبيل الإعارة.
ويعرض نوتنجهام فورست استعارة اللاعب بحسب التقرير مقابل 5 مليون يورو، وأحقية شراء مقابل 30 مليوناً.
نابولي يحدد سعر رويز
ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن نابولي حدد 20 مليون يورو سعراً لبيع فابيان رويز الذي يرفض تجديد عقده المنتهي بنهاية الموسم.
ودخل نابولي في مفاوضات مع باريس سان جيرمان لبيع النجم الإسباني منذ عدة أسابيع، دون التوصل لاتفاق حتى الآن.
كلوب يؤكد انضمام لاعب وسط
اعترف يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في المؤتمر الصحفي لمباراة بورنموث بعدم صحة وجهة نظره السابقة بعدم حاجة الفريق لتدعيم في خط الوسط.
وقال الألماني في حديثه مع الإعلاميين إنهم كانوا محقين وهو مخطىء، وأن الفريق سيحاول دعم هذا المركز في الأيام المقبلة.
نفي جديد لشائعة رونالدو ومارسيليا
أكد إيجور تودور، مدرب مارسيليا، على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه المقبلة أن لا صحة للتقارير التي تربط ناديه بضم كريستيانو رونالدو.
وذكر المدير الفني الكرواتي أنه لم يسمع أو يشاهد هذه التقارير، وحتى والديه لم يخبراه بوجودها!
هيريرا قريب من بيلباو
أصبح أندير هيريرا، لاعب بي إس جي، قريباً من فسخ عقده مع الفريق بحسب "RMC".
وسيتم هيريرا عودته لناديه القديم أتلتيك بيلباو بحسب التقرير عقب أن يتحول للاعب حر.
ماروتا: إنتر سيضم مدافع من هذا الثلاثي
أكد بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر، مع "DAZN" أن فريقه سيضم مدافعاً في الأيام المقبلة.
وأوضح أن أحد الثلاثي فرانشيسكو أتشيربي، مانويل أكانجي، أو تريفور شالوباه سيكون هو التدعيم الجديد.