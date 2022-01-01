أخبار الانتقالات | استمرار نيمار وغموض مصير فيرنر

دي كاتالار في ميلان اليوم
أكد "كالتشيو ميركاتو" وعدة مصادر أن شارل دي كاتالار سيصل إلى ميلان اليوم الأحد لإجراء الفحوصات الطبية.
وتم تأخير وصول اللاعب بحسب التقارير لحسم بعض التفاصيل بين ميلان وبروج بخصوص صفقة انتقاله المرتقبة للروسونيري.
جالتييه يفتح باب الميركاتو
رفض مدرب بي إس جي كريستوف جالتييه إغلاق باب الميركاتو في فريقه، وأكد أنه يبحث دائماً عن أفضل اللاعبين المناسبين لأسلوب لعبه.
وشدد جالتيه على عدم صحة ما قيل بخصوص إعطاء الفريق هوية فرنسية أكثر بالتعاقدات، وعلى أن نيمار منتظم مع الفريق بشكل طبيعي رغم شائعات الرحيل، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي لكأس السوبر مع نانت.
مدرب لايبزيج يرد على شائعات فيرنر
قال دومينيكو تيديسكو، مدرب لايبزيج، للإعلام إنه لن يتحدث عن تيمو فيرنر عقب ربط اللاعب السابق للفريق بالعودة.
وذكر تيديسكو بأن فيرنر لاعب في تشيلسي وأنه يحترم الأمر ويرفض الحديث عن أي لاعب ينتمي لفريق آخر.
ديلاب يغادر سيتي
قال "فابريزيو رومانو" إن ليام ديلاب في طريقه لمغادرة مانشستر سيتي بالأيام المقبلة.
ستوك سيتي قريب من ضم اللاعب على سبيل الإعارة فقط، إذ تم رفض طلبه لضمه نهائياً، وكذلك عرض من ساوثامبتون وآخر من نيوكاسل بنفس الصيغة بحسب التقرير.
تغيرات في مركز الظهير بلايبزيج
ذكر "فابريزيو رومانو" أن لايبزيج يقترب من التعاقد مع الدولي الألماني دافيد راوم لدعم مركز الظهير.
وقال الصحفي إن وصول راوم سيفتح باب النقاش بخصوص مستقبل أنخيلينيو مع الفريق عقب التقارير عن رحيله.