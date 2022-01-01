أخبار الانتقالات | أزمة جديدة في برشلونة وباريس يدعم الدفاع

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن التخبط الذي يضرب إدارة برشلونة في الفترة الأخيرة وكثرة المشاكل أثرت على وضع دانييل ألفيش مع الفريق.

حيث ذكرت صحيفة "سبورت" أن النجم البرازيلي الذي عاد في فترة صعبة لا يعرف بعد موقفه من الاستمرار للموسم المقبل حيث لم تعرض علي الإدارة التجديد حتى الآن.