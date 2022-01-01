أخبار الانتقالات | إحباط جديد ليونايتد وبرشلونة يفقد نجمه الشاب

فالنسيا يقترب من نيكو
أكدت تقارير صحفية أن نادي فالنسيا قد اقترب من ضم اللاعب نيكو جونزاليز من صفوف برشلونة في صورة إعارة خلال هذا الصيف.
وأوضح "فابريتسيو رومانو"، أن النادي سيحاول أيضًا ضم بريان جيل من صفوف توتنهام.
باريس يدخل سباق ضم فوفانا
أوضحت تقارير صحفية فرنسية وجود رغبة من قبل نادي باريس سان جيرمان بالحصول على خدمات اللاعب ويسلي فوفانا من صفوف ليستر سيتي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "لو باريسيان"، والتي أكدت أن ليستر سيتي رفض عرضين بالفعل من النادي الإنجليزي حتى الآن، والثاني وصلت قيمته لحوالي 75 مليون يورو.
موناكو يريد ثنائي تشيلسي ويونايتد
أكدت تقارير صحفية أن نادي موناكو يسعى لدعم نفسه عن طريق ثنائي تشيلسي ومانشستر يونايتد مالانج سار وإريك بايلي.
وبحسب ما أكدت التقارير فقد تتم الصفقة الأولى على سبيل الإعارة، بينما يستهدف الفريق ضم بايلي بشكل نهائي.
فيورنتينا جاهز لدخول معركة لو سيلسو
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي فيورنتينا يسعى للحصول على خدمات الأرجنتينيى جيوفاني لو سيلسو لاعب توتنهام الإنجليزي.
جاء هذا بحسب ما ذكر "جيانلوكا دي مارزيو"، والذي أكد أن النادي على استعداد لصراع ضمه رأسًا برأس مع فياريال.
مدرب بولونيا يعلق على عرض مانشستر يونايتد
سينسا ميهالوفيتش المدير الفني لفريق بولونيا يحبط مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية نقلها "فابريتسيو رومانو" حول انتقال ماركو أرناوتوفيتش للشياطين الحمر.
وقال:"سأكون سعيدًا له للغاية لو انضم لمانشستر يونايتد لكنني لا أعتقد أنه سيرحله، لقد تحدث معه حول العرض، وأعتقد أنه سيبقى".