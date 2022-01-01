أخبار الانتقالات | اجتماع رونالدو الحاسم ومبابي قد يجدد مع باريس

ذكرت "صن" أن كريستيانو رونالدو عقد اجتماعاً مع جورجي مينديش وكيله من أجل مناقشة مستقبله في ظل تردي الأوضاع في مانشستر يونايتد.

النجم البرتغالي ليس راضياً عن الوضع الحالي وقد يختار المغادرة نهاية الموسم بحسب التقرير إذا استمر عدم الاستقرار.