أخبار الانتقالات | أتلتيكو وبرشلونة ينقضان على دفاعات تشيلسي

أوضح ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، في المؤتمر الصحفي للقاء نابولي أنه تحدث مع مهاجمه ألفارو موراتا بخصوص الرحيل وأكد له الأخير استمراره مع الفريق.

وقال المدرب أن بالمقابل يقترب آرون رامزي، متوسط الميدان، من المغادرة خلال انتقالات يناير.