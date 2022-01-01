أخبار الانتقالات | أتلتيكو وبرشلونة ينقضان على دفاعات تشيلسي

صفقة قطرية للأهلي
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روما يقترب من أوليفيرا
أكدت عدة مصادر إيطالية أن روما قريب من ضم سيرجيو أوليفيرا، نجم خط وسط بورتو.
الصفقة ستكون بصيغة الإعارة مقابل قرابة 3 مليون يورو، مع أحقية شراء للفريق العاصمة الإيطالي بحسب التقارير.
إيفرتون يقدم عرضاً لضم لونجستاف
ذكرت "سكاي" بأن إيفرتون مهتم بضم شون لونجستاف، لاعب نيوكاسل.
وقال التقرير إن التوفيز مستعدون للتفاوض وضم نجم خصمهم بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال يناير في محاولة لدعم الفريق.
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موراتا مستمر في يوفنتوس ورامزي يغادر
أوضح ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، في المؤتمر الصحفي للقاء نابولي أنه تحدث مع مهاجمه ألفارو موراتا بخصوص الرحيل وأكد له الأخير استمراره مع الفريق.
وقال المدرب أن بالمقابل يقترب آرون رامزي، متوسط الميدان، من المغادرة خلال انتقالات يناير.
إشبيلية مهتم بنجم بولونيا
ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن إشبيلية معجب باللاعب ريكاردو أورسوليني، جناح بولونيا.
وقال التقرير إن الفريق الإسباني قد يتحرك للاعب الإيطالي بسبب فشله بضم أنتوني مارسيال من مانشستر يونايتد.
برشلونة يقترب من كريستينسن
ذكرت "موندو" أن برشلونة أصبح قريباً من ضم أندرياس كريستينسن، مدافع تشيلسي.
وينتهي عقد الدنماركي مع البلوز بحلول نهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق للمد.