أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

شاهد البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
قرر دييجو سيميوني مدرب "الروخيبلانكوس" الاعتماد على التشكيل التالي في "ديربي مدريد"..
التشكيل| 5-3-2
أوبلاك
يورنتي - رينيلدو - فيتسل - فيليبس - كاراسكو
دي باول - كوندوبيا - كوكي
جريزمان - جواو فيليكس
لاعبو الروخيبلانكوس ال 11 الذين سيدافعون عن ألواننا هذه الليلة! 🙌 pic.twitter.com/6lkCvo4ryd— أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) September 18, 2022
تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد
قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
كورتوا
كارباخال - ميليتاو - ألابا - ميندي
كروس - تشواميني - مودريتش
فالفيردي - رودريجو - فينيسيوس جونيور
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @Atleti! #AtletiRealMadrid | @UnicajaBanco pic.twitter.com/qgLlYxsnTx— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 18, 2022
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لقمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، والتي تقام على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية.
ريال مدريد بدأ موسم 2022-23 من الدوري الإسباني بقوة هائلة، حيث تمكن بطل "لا ليجا" من الفوز في أول خمس جولات على التوالي، ليتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة.
أما أتلتيكو مدريد، فتمكن من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر واحدة، ليحصد عشر نقاط يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.