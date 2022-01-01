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أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع تغطية مباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في قمة الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2022-2023

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Real Madrid Atletico Madrid Vinícius Koke
GettyImage

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

2022-09-18T17:40:05.000Z

قرر دييجو سيميوني مدرب "الروخيبلانكوس" الاعتماد على التشكيل التالي في "ديربي مدريد"..

التشكيل| 5-3-2

أوبلاك

يورنتي - رينيلدو - فيتسل - فيليبس - كاراسكو

دي باول - كوندوبيا - كوكي

جريزمان - جواو فيليكس

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

2022-09-18T17:38:54.000Z

قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

كورتوا
كارباخال - ميليتاو - ألابا - ميندي
كروس - تشواميني - مودريتش
فالفيردي - رودريجو - فينيسيوس جونيور

2022-09-18T17:38:26.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لقمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، والتي تقام على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية.

ريال مدريد بدأ موسم 2022-23 من الدوري الإسباني بقوة هائلة، حيث تمكن بطل "لا ليجا" من الفوز في أول خمس جولات على التوالي، ليتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة.

أما أتلتيكو مدريد، فتمكن من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر واحدة، ليحصد عشر نقاط يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.