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إيران × اليمن | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة إيران واليمن، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019

محدث
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Getty Images

2019-01-07T17:53:42Z

90+4’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة 

2019-01-07T17:52:37Z

90+2’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق مهدي ترابي لكنها تصطدم فى القائم الأيسر وتمر بسلام على مرمي المنتخب اليمنى 

2019-01-07T17:52:01Z

90’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع 

2019-01-07T17:51:44Z

88’ بطاقة صفراء من نصيب علاء الدين مهدي 

2019-01-07T17:51:09Z

87’ تمريرات عديدة في منتصف الميدان بين أقدام لاعبي المنتخب الإيراني 

التبديل الاخير فى صفوف منتخب اليمن

2019-01-07T17:46:06Z

86’ دخول أحمد نبيل دهبان وخروج عبدالواسع المطري

2019-01-07T17:45:27Z

85’ خمس دقائق أخيرة تفصلنا على نهاية اللقاء، حيث اصبح التقدم للمنتخب الإيراني بخماسية نظيفة

2019-01-07T17:45:04Z

83’ بطاقة صفراء من نصيب مدير الرداعي

2019-01-07T17:41:15Z

82’ سيطرة إيرانية على الكرة فى منتصف الميدان ولاخطورة من لاعبي المنتخب اليمنى 

2019-01-07T17:39:34Z

81’ بطاقة صفراء من نصيب أحمد الحيفي بعد تدخل قوي على أوميد إبراهيمي فى منتصف الميدان 

سمان قدوس يحرز الهدف الخامس بتسديدة قوية

2019-01-07T17:38:11Z

سامان قدوس

80’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع على حدود المنطقة تلقاها سامان قدوس بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح 

2019-01-07T17:37:23Z

79’ جوووووووووووووول،،، والهدف الخامس للمنتخب الإيراني عن طريق سامان قدوس 

2019-01-07T17:36:52Z

78’ بطاقة صفراء من نصيب عبدالواسع المطري بعد تدخل قوي على سامان قدوس من الجهة اليسري 

2019-01-07T17:35:14Z

77’ تنفيذ الخطأ من سامان قدوس بتسديدة قوية على المرمي تصطدم فى الدفاع وكادت ان تسكن الشباك لكنها ارتدت قى القائم ومرت بسلام على مرمي المنتخب اليمنى 

2019-01-07T17:34:20Z

76’ خطأ لللمنتخب الإيراني بعد تدخل قوي من محمد بارويس على  سامان قدوس 

2019-01-07T17:33:48Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم للمنتخب الإيراني برباعية مقابل لاشئ

2019-01-07T17:32:27Z

72’ سيطرة على الكرة فى منتصف الميدان من جانب لاعبي المنتخب الإيراني 

التبديل الأخير فى صفوف المنتخب الإيراني

2019-01-07T17:30:23Z

70’ دخول كريم الأنصاري وخروج مهدي ترابي

2019-01-07T17:29:13Z

68’ تمريرة تصل إلى سردان أزمون لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها قبل ان يسددها 

2019-01-07T17:27:40Z

66’ تمريرات متبادلة بين لاعبي المنتخب اليمنى لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-01-07T17:25:35Z

65’ سيطرة من لاعبي المنتخب الإيراني على مجريات اللقاء 

التبديل الثالث والاخير فى صفوف اليمن

2019-01-07T17:24:55Z

63’ دخول أحمد سعيد وخروج وحيد آل خياط 

2019-01-07T17:23:10Z

61’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق إحسان حاجي صافي لكنها مرت من امام مهدي تاريمي لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-07T17:20:45Z

60’ ربع ساعة من زمن الشوط الثاني من المباراة والتقدم لمنتخب إيران برباعية مقابل لاشئ

التبديل الثاني فى المنتخب الإيراني

2019-01-07T17:20:18Z

59’ دخول سامان جودوس وخروج وحيد أميري 

التبديل الأول فى صفوف المنتخب اليمنى

2019-01-07T17:19:11Z

56’ دخول عمار حمصان وخروج محمد فؤاد عمر 

سردار أزمون يسجل الهدف الرابع للمنتخب الإيراني

2019-01-07T17:16:27Z

سردار أزمون

54’ الهدف جاء بعد عرضية من ركنية للمنتخب الإيراني تلقاها مهدي تاريمي تصدي لها الحارس لتردد امام سردار أزمون الذي سددها في المرمى مع محاولة من الدفاع اليمنى لإبعاد الكرة لكنها مرت خط المرمي 

2019-01-07T17:12:30Z

53’ جووووووووووووووووول،،،، والهدف الرابع للمنتخب الإيراني من سردار ازمون

2019-01-07T17:10:42Z

52’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري للمنتخب الإيراني تلقاها سيردار أومون برأسية قوية لكن ابعدها الحارس إلى ركنية 

2019-01-07T17:08:27Z

50’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي المنتخب الإيراني 

2019-01-07T17:07:45Z

49’ توقف اللقاء لسقوط سعود السوادي حارس مرمي منتخب اليمن ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-01-07T17:06:49Z

48’ إنطلاقة من الجهة اليمنى للمنتخب الإيراني وعرضية من رامين رضائيان لداخل المنطقة تلقاها سيردار أزمون برأسية قوية لكن ابعدها الحارس سعود السوادي 

تبديل أول فى صفوف المنتخب الإيراني

2019-01-07T17:06:09Z

47’ دخول بيمان منتظري وخروج مجيد حسيني 

2019-01-07T17:03:06Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-01-07T16:47:56Z

45’ الحكم يحتسب 2 دقيقتان وقت بدل ضائع 

2019-01-07T16:42:26Z

42’ خطأ للمنتخب اليمنى بعد تدخل قوي من رامين رضائيان على محمد بارويس فى منتصف الميدان 

2019-01-07T16:41:15Z

41’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق رامين رضائيان لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-01-07T16:40:34Z

40’ خمس دقائق على نهاية الشوط الأول والتقدم للمنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة 

بطاقة صفراء من رامين رضائيان

2019-01-07T16:39:18Z

38’  بطاقة صفراء من رامين رضائيان بعد تدخل قوي على أحمد السروري فى منتصف الميدان

2019-01-07T16:38:41Z

37’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها سردار ازمون برأسية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-01-07T16:37:12Z

35’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق اميد ابراهيمي لكن تصدي لها الحارس سعود السوادي إلى ركنية 

2019-01-07T16:35:13Z

33’ تمريرات في وسط الملعب بين لاعبي المنتخب الإيراني

2019-01-07T16:32:27Z

30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم للمنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة على المنتخب اليمنى 

2019-01-07T16:31:17Z

27’ خطا من أحمد علي الحيفي على اشكان ديجاكاه فى منتصف الميدان 

مهدي تاريمي يسجل الثالث برأسية رائعة

2019-01-07T16:26:25Z

مهدي تاريمي

24’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق رامين رضائيان لداخل المنطقة تلقاها مهدي تاريمي برأسية رائعة على يسار الحارس سعود السوادي 

2019-01-07T16:25:42Z

23’ جوووووووووووول،،،، والهدف الثالث للمنتخب الإيراني عن طريق مهدي تاريمي 

أشكان ديجاجاه يسجل الهدف الثاني للمنتخب الإيراني

2019-01-07T16:25:03Z

أشكان ديجاجاه

22’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بتسديدة أرضية زاحفة على يسار الحارسسعود السوادي

2019-01-07T16:23:46Z

21’ جووووووووووووووووووووول،،،، والهدف الثاني للمنتخب الإيراني عن طريق أشكان ديجاجاه 

2019-01-07T16:20:50Z

19’ خطأ للمنتخب الإيراني من على حدود المنطقة بعد لمسة يد على علاء صاصي 

2019-01-07T16:19:13Z

16’ تمريرات بين لاعبي المنتخب اليمنى لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

2019-01-07T16:17:01Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم للمنتخب الإيراني بهدف نظيف على المنتخب اليمنى 

الهدف الأول لمنتخب إيران

2019-01-07T16:16:43Z

مهدي تاريمي

14’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية من سردار أزمون تردد من الحارس امام مهدي من جديد ليسجلها فى أسفل يمين الحارس سعود السوادي

2019-01-07T16:14:41Z

13’ خطا من رامين رضائيان على عبدالواسع المطري بعد تدخل قوي فى منتصف الميدان 

2019-01-07T16:12:35Z

12’ جووووووووووووول،،،، والهدف الاول لمنتخب إيران عن طريق مهدي تاريمي 

2019-01-07T16:11:49Z

11’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكنها تردد بمرتدة سريعة للمنتخب اليمنى لتصل إلى أحمد السروري الذي مررها عرضية أرضية خطيرة مرت من امام الجميع 

أووووووووووووووووه،،، تسديدة قوية من مهدي تاريمي

2019-01-07T16:11:04Z

10’ إنطلاقة من على حدود المنطقة عن طريق مهدي تاريمي الذي سدد كرة أرضية رائعة لكن ابعدها الحارس سعود السوادي إلى ركنية 

2019-01-07T16:10:00Z

9’ تمريرات متبادلة بين لاعبي المنتخب الإيراني لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات المنتخب اليمنى المتمركز جيدأ فى المنطقة الدفاعية 

2019-01-07T16:09:21Z

7’ إنطلاقة للمنتخب اليمنى عن طريق أحمد السروري الذي سدد كرة قوية لكنها مرت على حافة القائم الأيمن إلى ضربة مرمي 

2019-01-07T16:08:51Z

5’ إنطلاقة من  رامين رضائيان من الجهة اليمنى ومحاولة المرور لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي 

2019-01-07T16:07:39Z

4’ انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق محمد بارويس ومن ثم يرسلها عرضية قوية لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي للمنتخب الإيراني 

2019-01-07T16:05:18Z

3’ خطا فى منتصف الميدان لصالح المنتخب الإيراني بعد تدخل قوي من علاء الصاصي على وحيد اميري

تشكيل منتخب اليمن

2019-01-07T15:44:15Z

يبدأ بطريقة (4/3/3\9 وتضم كلامن

سعود السوادي / محمد فؤاد عمر / محمد بارويس / علاء الدين مهدي / مدير الرداعي / أحمد الحيفي / احمد عبدالحكيم السروري / وحيد آل الخياط / عماد منصور / عبدالواسع المطري / علاء الصاصي 

البدلاء / محمد إبراهيم عياش / سالم الحرش / رامي على الوسماني / عمار حمصان / عبدالعزيز الجماعي / محمد على بقشان / احمد عبدالله علوس / أحمد سعيد / حسين الغازي / على حفيظ / سالم الأمزي 

تشكيل منتخب إيران

2019-01-07T15:38:49Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

على رضا بيرانوند / مرتضي بورعلى كنجي / إحسان حاجي صافي / رامين رضائيان / مهدي ترابي / أوميد إبراهيمي / وحيد أميري / مهدي تاريمي / سردار ارمون 

البدلاء / بيام نيازماند / أمير عبد زاده / وريا غفوري / ميلاد محمدي / بيمان منتظري / محمد حسين كنعاني / روزبه شيشي / مسعود شجاعي / أحمد نورالله  على رضا جهانبخش / كريم انصاري فارد 

2019-01-06T22:43:56Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي المنتخب الإيراني لمواجهة نظيره اليمني في أولى مباريات المجموعة الرابعة لكأس آسيا 2019 على ملعب “محمد بن زايد”، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.