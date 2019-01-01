⚽️ 12' مهدي طارمي— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٧ يناير ٢٠١٩
⚽️ 23' هدف ذاتي
⚽️ 25' مهدي طارمي
⚽️ 53' سردار ازمون
⚽️ 78' سامان قدوس
بخماسية نظيفة في شباك #اليمن 🇾🇪 منتخب #إيران 🇮🇷 يحقق أكبر انتصار حتى الأن بـ #كأس_آسيا2019 #إيران_اليمن pic.twitter.com/UDYm4lFhq7
التبديل الاخير فى صفوف منتخب اليمن
سمان قدوس يحرز الهدف الخامس بتسديدة قوية
سامان قدوس80’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع على حدود المنطقة تلقاها سامان قدوس بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
التبديل الأخير فى صفوف المنتخب الإيراني
التبديل الثالث والاخير فى صفوف اليمن
التبديل الثاني فى المنتخب الإيراني
التبديل الأول فى صفوف المنتخب اليمنى
سردار أزمون يسجل الهدف الرابع للمنتخب الإيراني
سردار أزمون54’ الهدف جاء بعد عرضية من ركنية للمنتخب الإيراني تلقاها مهدي تاريمي تصدي لها الحارس لتردد امام سردار أزمون الذي سددها في المرمى مع محاولة من الدفاع اليمنى لإبعاد الكرة لكنها مرت خط المرمي
هدف! ⚽️— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٧ يناير ٢٠١٩
سردار ازمون يسجل الهدف الرابع لمنتخب #إيران 🇮🇷 في د53 #إيران_اليمن #كأس_آسيا2019
تبديل أول فى صفوف المنتخب الإيراني
⏱️نهاية الشوط الأول:— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٧ يناير ٢٠١٩
أكبر نتيجة خلال شوط الأول بـ #كأس_آسيا2019، #إيران 🇮🇷 تتفوق على #اليمن 🇾🇪 بثلاثية نظيفة! #إيران_اليمن pic.twitter.com/Kv0Y7ipbxo
بطاقة صفراء من رامين رضائيان
مهدي تاريمي يسجل الثالث برأسية رائعة
مهدي تاريمي24’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق رامين رضائيان لداخل المنطقة تلقاها مهدي تاريمي برأسية رائعة على يسار الحارس سعود السوادي
هدف! ⚽️— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٧ يناير ٢٠١٩
مهدي طارمي يسجل ثالث أهدف منتخب #إيران 🇮🇷 #إيران_اليمن #كأس_آسيا2019
أشكان ديجاجاه يسجل الهدف الثاني للمنتخب الإيراني
أشكان ديجاجاه22’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بتسديدة أرضية زاحفة على يسار الحارسسعود السوادي
هدف! ⚽️#إيران 🇮🇷 يسجل الهدف الثاني بعد 23 دقيقة #إيران_اليمن #كأس_آسيا2019— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٧ يناير ٢٠١٩
الهدف الأول لمنتخب إيران
مهدي تاريمي14’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية من سردار أزمون تردد من الحارس امام مهدي من جديد ليسجلها فى أسفل يمين الحارس سعود السوادي
هدف! ⚽️#إيران 🇮🇷 تفتح التسجيل في د12 عن طرق مهديى طارمي #إيران_اليمن #كأس_آسيا2019— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٧ يناير ٢٠١٩
أووووووووووووووووه،،، تسديدة قوية من مهدي تاريمي
⏱ بداية المباراة— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٧ يناير ٢٠١٩
🇮🇷 #إيران 🆚 #اليمن 🇾🇪#كأس_آسيا2019 🏆 pic.twitter.com/xUdWUujxN3
إليكم تشكيل الفريقين في لقاء اليوم
📝 إليكم تشكيل منتخبي #إيران 🇮🇷 و #اليمن 🇾🇪 في إفتتاح المجموعة الرابعة بـ #كأس_آسيا2019. pic.twitter.com/tPaqWzd0CL— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٧ يناير ٢٠١٩
تشكيل منتخب اليمن
يبدأ بطريقة (4/3/3\9 وتضم كلامن
سعود السوادي / محمد فؤاد عمر / محمد بارويس / علاء الدين مهدي / مدير الرداعي / أحمد الحيفي / احمد عبدالحكيم السروري / وحيد آل الخياط / عماد منصور / عبدالواسع المطري / علاء الصاصي
البدلاء / محمد إبراهيم عياش / سالم الحرش / رامي على الوسماني / عمار حمصان / عبدالعزيز الجماعي / محمد على بقشان / احمد عبدالله علوس / أحمد سعيد / حسين الغازي / على حفيظ / سالم الأمزي
تشكيل منتخب إيران
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
على رضا بيرانوند / مرتضي بورعلى كنجي / إحسان حاجي صافي / رامين رضائيان / مهدي ترابي / أوميد إبراهيمي / وحيد أميري / مهدي تاريمي / سردار ارمون
البدلاء / بيام نيازماند / أمير عبد زاده / وريا غفوري / ميلاد محمدي / بيمان منتظري / محمد حسين كنعاني / روزبه شيشي / مسعود شجاعي / أحمد نورالله على رضا جهانبخش / كريم انصاري فارد