بنزيما يُهدر ركلة جزاء في أول مباراة له بعد الإبعاد
😱🇫🇷— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 2, 2021
بنزيمة يهدر ركلة جزاء في أول مشاركة له مع منتخب فرنسا بعد غياب ناهز الست سنوات !#استوديو_الأربعاء #فرنسا_ويلز #بنزيمة pic.twitter.com/5UZdmO6dlm
أبرز "غير الأوروبيين" في يورو 2020
تؤثر الهجرة من دولة إلى أخرى على عالم كرة القدم بشكل عام، من خلال أن يتاح للاعب المهاجر تمثيل إما بلده التي ينحدر منها، أو تلك التي استقبلته على أرضها ونما فيها.
كثرت الحالات للاعبين من أصول عربية انتقلوا إلى أوروبا ومن ثم رفضوا تمثيل بلدانهم الأصلية وفضلوا الآخرين، والعكس صحيح أيضًا.التفاصيل
إصابة أرنولد
تعرَض ظهير المنتخب الانجليزي ونادي ليفربول ترينت أليكسندر أرنولد لإصابة قوية على مستوى عضلة الفخذ خلال المباراة الودية التي جمعت بين منتخب بلاده والنمسا.
غاريث ساوثغيت عن اصابة ارنولد : "علينا ان ننتظر ونرى. إصابته ليست مؤشرًا جيدًا على الإطلاق وان يخرج بتلك الطريقة، سنعرف اكثر خلال الـ 24-48 ساعة القادمة."
مخاوف من غياب كيفين دي بروين
بعد الإصابة القوية التي تعرّض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا
قد يغيب كيفين دي بروين عن أولى مباريات المنتخب البلجيكي في بطولة يورو 2020
وسيعود إلى الملاعب واضعاً قناع واقٍ