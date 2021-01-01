أخبار يورو 2020 | ضحكة إيطاليا ومحاربة العنصرية

قال كيميش في تصريحات لـ "ذا أتلتيك": "طموحي الأكبر هو الفوز بكأس الأمم الأوروبية مع ألمانيا، لا أحد يدخل البطولة ويقول لنرى إذا كنا سنخرج من دور المجموعات، يجب أن يكون الفوز هو هدفنا الأول".

وأضاف: "لا يوجد جدول من الحديث كثيرًا حول اللقب قبل المباراة الأولى، لكن لا يجب أن نحيد عما نقاتل من أجله".