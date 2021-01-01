أخبار يورو 2020 | رسالة فرنسية وكين يثير رعب الإنجليز

حالة من الأمل تسود معسكر المنتخب الإيطالي، بشأن عودة جورجيو كيليني لمواجهة بلجيكا يوم الجمعة القادم.

تقارير إيطالية أكدت أن اللاعب يشعر بالارتياح بعد عودته للتدريبات، ومن المقرر دخوله في القائمة الأساسية للمدرب روبيرتو مانشيني.

وعلى جانب آخر يخطط المنتخب الإيطالي للتضامن مع بلجيكا بالوقوف على الركبة قبل المباراة بينهما في ربع نهائي اليورو بمدينة ميونخ الألمانية.