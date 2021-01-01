أخبار يورو 2020 | خروج إريكسن وابن هوملس احتفل بهدفه في ألمانيا!

أنباء سارة تلقاها المنتخب الإسباني لكرة القدم، بعودة سيرجيو بوسكيتس للفريق من جديد بعد تعافيه من فيروس كورونا.

اللاعب أجرى المزيد من الفحوصات خلال الساعات الماضية، وتبين سلبية العينة التي خرجت في نتائج التحاليل بعد 10 أيام من إصابته.

ومن المقرر أن يسافر نجم برشلونة بشكل طبيعي مع إسبانيا إلى مدينة إشبيلية، من أجل التواجد أمام بولندا، لكن من غير المتوقع مشاركته، حيث الاحتمال الأقرب هو ظهوره ضد سلوفاكيا بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.