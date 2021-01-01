أخبار يورو 2020 | حسم منتخبين من أفضل ثوالث، ومودريتش المنقذ

يخشى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن تكون الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا مجالًا لـ"تفويت" العديد من المباريات، التي يمكن أن تكون نتيجة التعادل كافية فيها للمنتخبين المتنافسين من أجل التأهل إلى دور الستة عشر.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن "يويفا" قرر أن يراقب عن كثب كافة مباريات الجولة الأخيرة، والتأكيد على عدم التساهل فيها واللعب دون رغبة في الفوز، رغم حقيقة تأهل أربعة منتخبات من أصل ست مجموعات كأفضل ثوالث وعدم التعرف على كل المتأهلين حتى الآن قد يخلق فرصًا لمحاولة الحصول على نقاط إضافية حتى لو عن طريق "التفويت" المتعمد.

هذا الافتراض المحتمل يأتي بداية من المجموعة الثالثة، في مباراة النمسا وأوكرانيا على سبيل المثال، ويمتلك المنتخبان ثلاث نقاط، ويتواجهان يوم الاثنين المقبل في بوخارست.

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