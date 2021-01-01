أخبار يورو 2020 | تفوق سلوفاكي، وبيدري يبدأ أمام السويد

قال نوير: "نحن نعرف فرنسا جيدًا، هم يقدمون كرة قدم عظيمة في السنوات الأخيرة، لكننا نشعر بالراحة لمواجهتهم".

وأضاف: "ليس علينا أن نختبئ من أي فريق، نحن نحترمهم لكن لا نرى أنفسنا كفريق ضعيف، نريد الفوز بتلك المباراة".