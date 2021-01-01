أخبار يورو 2020 | تطور هام بخصوص إريكسن وتصاعد أزمة المشروبات

أكد جاريث ساوثجيت أنّ هاري ماجواير ليس جاهزًا بعد للمشاركة أساسيًا أمام أسكتلندا موضحًا أنّ اللاعب يشارك في التدريبات.

وعبر عن عدم اندهاشه من مستوى كالفين فيليبس مشيرًا إلى أنّ اللاعب قام بالأدوار المتوقعة منه