أخبار يورو 2020 | تطور هام بخصوص إريكسن والفوز الأول لأوكرانيا

نجح المنتخب الأوكراني في حصد أول 3 نقاط له في اليورو، بعد الفوز على مقدونيا الشمالية بهدفين مقابل هدف.

أوكرانيا تقدمت بثنائية سجلها أندريه يارمولنكو ورومان ياريمتشيوك، بينما أحرز إزجان أليوسكي هدف مقدونيا الوحيد بالدقيقة 57.

النتيجة تضع أوكرانيا في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة بـ3 نقاط، بالتساوي مع كل من هولندا والنمسا.