أخبار يورو 2020 | اعتذار موراتا وبيكيه يشكو العملات بعد خروج إسبانيا!

يؤمن هاري كين مهاجم إنجلترا في يورو 2020، أن النسخة الحالية منه أفضل مما كان عليه في كأس العالم 2018.

وقال مهاجم توتنهام في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية:"ما أفهمه حول دوري حول قيامي بمساعدة الفريق، ولكن هذه اللحظات هي الأفضل في مسيرتي على الإطلاق".

وأضاف:"أشعر أنني عندما ألعب في أفضل حالاتي يمكنني التسجيل أو الصناعة أمام أي شخص، وما زلت أعتقد أنني لاعب أفضل من 2018 لأن دوري أصبح أكثر شمولًا في الملعب".