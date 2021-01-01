أخبار يورو 2020 | ويمبلي تحت الهجوم واحتفالات في شوارع لندن

غاب فيل فودين لاعب منتخب إنجلترا، عن تدريبات الفريق اليوم، السبت، قبل مواجهة إيطاليا بنهائي اليورو غدًا الأحد.

ويأتي ذلك بعد معاناة اللاعب من ضربة خفيفة، قد تثير الشكوك حول لحاقه بالمباراة المنتظرة على ملعب ويمبلي.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن عدم تواجد فودين بالتدريب، جاء بطلب من جاريث ساوثجيت كإجراء احترازي فقط، وهذا لا يعني غيابه عن النهائي.