أخبار يورو 2020 | إيطاليا إلى النهائي، واستعدادت قوية للدنمارك وإنجلترا

أكد مدرب الدنمارك، كاسبر هيولماند، أنّ بلاده قادرة على تكرار إنجاز العام الماضي في دوري الأمم الأوروبية حينما تغلبت على إنجلترا.

وأشار إلى أنّ الفريق وصل إلى مكانة بعيدة ولا يزال يحلم بالوصول إلى النهائي وتكرار إنجاز 1992