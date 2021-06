أخبار يورو 2020 | إريكسن يثير العواطف الهولندية وغضب الدنمارك

قدمت شركة أوبتا الشهيرة في الإحصائيات إحصائية جديدة عن المرشح الأوفر حظًا للقب يورو 2020 استنادًا إلى الإحصائيات.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England have a 5.2% chance of winning Euro 2020 according to Stats Perform & Opta's prediction model pic.twitter.com/xX3MpX341P