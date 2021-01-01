أخبار يورو 2020 | إبراهيموفيتش المشجع واصابة نجم إيطاليا

لعنة "أصحاب الأرض": تجلت في آسيا 2007 وتاريخيًا باليورو، فهل تتكرر في 2020؟
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رسمياً | سينسي يغادر معسكر إيطاليا
فقد المنتخب الإيطالي صانع ألعابه ستيفانو سينسي عقب تعرض متوسط ميدان إنتر لإصابة عضلية في تدريبات الخميس.
اللاعب تأكد غيابه عن البطولة الأوروبية وتم استدعاء لاعب أتالانتا ماتيو بيسينا في مكانه.
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غيابات بالجملة في صفوف ألمانيا قبل البطولة
تعرض ماتس هوملس للإصابة في ودية ألمانيا مساء الأربعاء مع الدنمارك، لينضم لقائمة طويلة من الغيابات في صفوف المانشافت.
مدرب الفريق يواخيم لوف أكد أن إصابة مدافعه ليست خطيرة وسيكون جاهزاً قبل الافتتاح مع فرنسا، ولكن الموقف ليس واضحاً بعد بخصوص طوني كروس وليون جوريتسكا، وكذلك إيمري تشان.
مخاوف بسب إصابة لوكاس
بحسب "RMC"، لوكاس هيرنانديز غادر لقاء فرنسا وويلز الودي مصاباً على مستوى الركبة.
اللاعب سيخضع لفحوصات صباح الخميس لمعرفة مدى سوء الوضع ومدة غيابه.
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نجوم هولندا قلقون من أسلوب دي بور
أوضح ممفيس ديباي وماتايس دي ليخت عدم الارتياح عقب التعادل الودي مع إسكتلندا 2-2، وذلك بسبب أسلوب لعب الفريق.
اللاعبان لا يحبذا خطة 3-5-2 المستخدمة من قبل المدرب فرانك دي بور، ويفضلان أسلوب يعرفه اللاعبون بشكل أوضح؟
سيليسن يهاجم دي بور
شن ياسبر سيليسن، حارس هولندا المستبعد من البطولة بسبب إصابته بفيروس كورونا، هجوماً قوياً بحق مدرب الفريق فرانك دي بور.
الحارس أكد مع "تيلجراف" عدم تفهمه لقرار دي بور، خصوصاً وأنه يعتقد بأنه قادر على العودة لمستواه في أسرع وقت ممكن رغم الإصابة بكورونا والعزل، وأن المدير الفني وعده بعكس ما فعل.
دي بروينه يغيب عن اللقاء الافتتاحي
"سكاي" قالت إن كيفن دي بروينه على الأرجح سيغيب عن اللقاء الافتتاحي لبلجيكا في أمم أوروبا أمام روسيا.
التقرير نقل تصريحات للمدرب روبرتو مارتينيز أكد فيها أن النجم سيلعب بقناع، ولكنه بعد بانتظار القرار الطبي النهائي لإمكانية مشاركته.
المزيد من التفاصيل هنا.
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بنزيما يُهدر ركلة جزاء في أول مباراة له بعد الإبعاد
😱🇫🇷— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 2, 2021
بنزيمة يهدر ركلة جزاء في أول مشاركة له مع منتخب فرنسا بعد غياب ناهز الست سنوات !#استوديو_الأربعاء #فرنسا_ويلز #بنزيمة pic.twitter.com/5UZdmO6dlm
أبرز "غير الأوروبيين" في يورو 2020
تؤثر الهجرة من دولة إلى أخرى على عالم كرة القدم بشكل عام، من خلال أن يتاح للاعب المهاجر تمثيل إما بلده التي ينحدر منها، أو تلك التي استقبلته على أرضها ونما فيها.
كثرت الحالات للاعبين من أصول عربية انتقلوا إلى أوروبا ومن ثم رفضوا تمثيل بلدانهم الأصلية وفضلوا الآخرين، والعكس صحيح أيضًا.التفاصيل
إصابة أرنولد
تعرَض ظهير المنتخب الانجليزي ونادي ليفربول ترينت أليكسندر أرنولد لإصابة قوية على مستوى عضلة الفخذ خلال المباراة الودية التي جمعت بين منتخب بلاده والنمسا.
غاريث ساوثغيت عن اصابة ارنولد : "علينا ان ننتظر ونرى. إصابته ليست مؤشرًا جيدًا على الإطلاق وان يخرج بتلك الطريقة، سنعرف اكثر خلال الـ 24-48 ساعة القادمة."
مخاوف من غياب كيفين دي بروين
بعد الإصابة القوية التي تعرّض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا
قد يغيب كيفين دي بروين عن أولى مباريات المنتخب البلجيكي في بطولة يورو 2020
وسيعود إلى الملاعب واضعاً قناع واقٍ