أخبار يورو 2020 | أزمة كرواتية وإقالة دي بور وشيكة

أكد جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، أنّ ما حدث بين ألمانيا والإنجليزي في يورو 1996 أصبح من الماضي ولا تأثير له في الوقت الراهن

وأوضح أنّ هذا الخلاف من الماضي وهناك الكثير من الأمور التي تغيرت في السنوات الماضية

وكان ساوثجيت قد أهدر ركلة الجزاء الحاسمة في 1996 التي تسببت في خروج إنجلترا على حساب ألمانيا في البطولة