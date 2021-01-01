أخبار يورو 2020 | أزمة صحية لإريكسن وإصابة خطيرة لمدافع بلجيكا

كشف مدرب الدنمارك، كاسبر هيولماند ، أنّ الفريق كان يمتلك خيارين، إما استكمال مباراة فنلندا اليوم أو الانتظار لغدًا في الظهيرة

وأوضح أنّ القرار النهائي كان بخوض اللقاء اليوم، وأنّ كل لاعب تغلب عن مشاعره لأجل الفوز لكن النتيجة لم تتجه على النحو المطلوب