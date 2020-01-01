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أخبار الانتقالات: اليونايتد يتخلى عن سانشو وبرشلونة يسعى لضم مدافع اشبيلية

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 12 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Imago Images / MIS

مدرب نابولي يصعب الأمور على السيتي

2020-09-12T09:30:20Z

قال جينارو جاتوزو مدرب نابولي، إن كاليدو كوليبالي سيبقى إذا لم يتم الوفاء بالسعر الذي يطلبه فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث ورد أن مانشستر سيتي يتطلع إلى المدافع النجم.

برشلونة يستهدف مدافع اشبيلية

2020-09-12T09:29:16Z

صفقة جديدة لبرشلونة

حوَّل برشلونة انتباهه إلى جوليس كوندي بينما يتطلع إلى تعزيز خط الدفاع، وفقًا لتقرير موندو ديبورتيفو.

يراقب أيضًا ريال مدريد مدافع إشبيلية البالغ من العمر 21 عامًا، لكن فريق النادي الكتالوني يمكن أن يتخذ خطوة من أجله لأنه يناسب المظهر الذي يبحثون عنه.

Jules Kounde Sevilla
Getty Images

إنتر يجعل نجم تشيلسي أولوية قصوى

2020-09-12T09:28:44Z

ذكرت شبكة سكاي سبورت الإيطالية أن أنطونيو كونتي مدرب إنتر مصمم على لم شمله مع لاعب تشيلسي السابق ماركوس ألونسو.

قضى الثنائي عامين معًا في ستامفورد بريدج ويعتقد المدرب الإيطالي أن ألونسو سيساعد في تقوية فريقه، على الرغم من أنه سيتعين عليهما التضحية بلاعب لإفساح المجال للاعب البلوز.

مدافع ميلان يعود إلى فرنسا

2020-09-12T09:27:57Z

رين مستعد لتقديم عرض لشراء مدافع ميلان سيمون كيير، بحسب فوت ميركاتو.

إنهم حريصون على إضافة الخبرة الأوروبية إلى صفوفهم وما زالوا يأملون في أن يوقع دييغو جودين ايضًا.

 

ارسنال يفشل في ضم بديل لاكازيت

2020-09-12T09:27:28Z

أرسنال قدم عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني لمهاجم سلتيك أودسون إدوارد، وفقًا لصحيفة الاكسبريس.

سيسعى الجانرز إلى بيع لاكازيت هذا الصيف من أجل توقيع توماس بارتي من أتليتكو مدريد، ويجب أن يوقعوا مع بديلاً أقل تكلفة.

إنهم يعتقدون أن لاعب فرنسا تحت 21 عامًا مثالي للفريق،  لكنهم يواجهوا عقبات لجمع المال الكافي لإتمام الصفقة.

 

ريال مدريد يستعد لضم مبابي في 2021

2020-09-12T09:26:33Z

اللوس بلانكوس يستهدفون نجم باريس سان جيرمان

لا يزال ريال مدريد يأمل في ضم مبابي من باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 ، حسب تقرير AS.

ينتهي عقد اللاعب في عام 2022، مما قد يجعله متاحًا في غضون 12 شهرًا، وبينما يتوق ناديه إلى تقييده على المدى الطويل، فإن مدريد مستعد للانقضاض عليه في اي لحظة.

ويعتقد النادي الملكي أن مبابي سيساعد فريقهم من حيث الأداء و سيسهل عليهم حصد المزيد من البطولات.

تشيلسي يفكر في إعارة لاعبه

2020-09-12T09:26:11Z

تشيلسي مستعد لإعارة كالوم هدسون أودوي، وفقًا لـ90Min .

من المتوقع صعوبة الشاب الإنجليزي الحصول على فرصة للعب هذا الموسم مع وصول العديد من الوجوه الجديدة، ولذلك يشعر فرانك لامبارد أن الخطوة المؤقتة ستساعد في تطور اللاعب.

 

"نحن بحاجة إليه" - لاكازيت يحث آرسنال على تمديد عقد أوباميانج

2020-09-12T09:23:54Z

ألكسندر لاكازيت نجم نادي أرسنال أخبر الإدارة أنه يجب عليهم التأكد من توقيع أوباميانج على عقد جديد مع النادي، وأكد أنهم بحاجه اليه في الفريق.

Alexandre Lacazette Arsenal 2019-20
Getty Images

فشل صفقة مانشستر يونايتد المنتظرة

2020-09-12T09:12:11Z

الشياطين الحمر يتخلوا عن نجم البوندسليجا

مانشستر يونايتد مستعد للتخلي عن التعاقد مع جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، حسبما أفاد موقع ذا ستار.

لا يرغب الشياطين الحمر في تلبية تقييم دورتموند للاعب، حيث يطلب الجانب الألماني 108 ملايين جنيه إسترليني (138 مليون دولار)، بينما يريد يونايتد دفع 80 مليون جنيه إسترليني فقط.

 

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