أخبار الانتقالات: اليونايتد يتخلى عن سانشو وبرشلونة يسعى لضم مدافع اشبيلية

أرسنال قدم عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني لمهاجم سلتيك أودسون إدوارد، وفقًا لصحيفة الاكسبريس.

سيسعى الجانرز إلى بيع لاكازيت هذا الصيف من أجل توقيع توماس بارتي من أتليتكو مدريد، ويجب أن يوقعوا مع بديلاً أقل تكلفة.

إنهم يعتقدون أن لاعب فرنسا تحت 21 عامًا مثالي للفريق، لكنهم يواجهوا عقبات لجمع المال الكافي لإتمام الصفقة.