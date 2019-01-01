انضم موناكو لقائمة الأندية المهتمة بضم روجاني مدافع يوفنتوس، وبدأ مفاوضاته مع البيانكونيري من أجل التعاقد مع المدافع الموهوب، الذي يجذب انتباه روما.

أشارت مصادر سكاي سبورت أن باراتيتشي المدير الرياضي اجتمع مع مسئولي الفريق الفرنسي لمواصلة المناقشات بين الطرفين، على أمل غلق الصفقة قريباً.