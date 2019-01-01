مع اقتراب سوق الانتقالات في إنجلترا على نهايته، خاصةً مع انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسبوع الآن، بدا يوفنتوس أكثر مرونة في مفاوضاته مع مانشستر سيتي الذي يسعى لضم البرتغالي كانسيلو.

يسعى السيتزين منذ بداية سوق الانتقالات بضم كانسيلو، ولكنهم كانوا ينتظروا التخلص من دانيلو أولاً، قبل أن يقرر البيانكونيري إقحام البرازيلي في الصفقة، ولكن الفريق السماوي يقيمه بحوالي 30 مليون يورو، ولازالت المفاوضات جارية.