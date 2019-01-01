حول يوفنتوس أنظاره إلى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد في الساعات الأخيرة، بعد أن علم بأن الفريق الإنجليزي لا يمانع ببيع مهاجمه البلجيكي هذا الصيف.

أشارت مصادر سكاي سبورتس بأن البيانكونيري يفكروا جدياً في التحرك لضم لوكاكو ولكنهم سيواجهوا منافسة شرسة من الإنتر الذي تواصل مع إدارة اليونايتد مؤخراً من أجل ضم اللاعب.