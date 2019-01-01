حدد يوفنتوس اللاعب الذي يريده من أجل تعويض الرحيل المنتظر لجواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي، والذي لم يتبقَ منه سوى بعض التفاصيل الصغيرة التي ستُغلق قريباً.

بحسب صحيفة ليكيب، فإن ريكاردو بيريرا لاعب ليستر سيتي هو المستهدف من البيانكونيري لتعويض اللاعب البرتغالي، بسبب إعجاب ساري به.