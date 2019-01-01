واصل روما محاولاته مع جونزالو هيجواين من أجل إقناعه بالقدوم لنادي العاصمة الإيطالية، وهي مهمة لن تكون سهلة إطلاقاً لأن البيبيتا يفضل البقاء مع يوفنتوس عن الانضمام للذئاب.

أشارت مصادر سكاي سبورتس بأن المدير الرياضي الجديد للجيالوروسي "بيتراكي" قام بالتواصل بشكل شخصي مع الأرجنتيني من أجل إشعاره بجدية روما في التعاقد معه.