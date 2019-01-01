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أخبار انتقالات يوفنتوس | دي ليخت يقترب، ومويس كين يُفضل الإنتر

تعرف على أخبار انتقالات يوفنتوس اليوم 27 يونيو، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لرونالدو في كتيبة ساري في ميركاتو صيف 2019؟

محدث
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(C)Getty Images

دي ليخت بات قريباً من الانتقال ليوفنتوس

2019-06-27T13:04:34Z

يبدوا أن المدافع الهولندي قد قرر

يوفنتوس يصل إلى المبلغ المحدد الآخير لضم مدافع أياكس وقائد الفريق ماتيس دي ليخت، وقد تم تقديم مبلغ 70 مليون يورو نظير انتقال اللاعب للبيانكونيري، ومن المتوقع أن تتم الصفقة في الساعات القادمة.

وأضافت بعض المصادر الخاصة بجول بأن إدارة النادي قد تلقت بالفعل إشارات إيجابية للغاية من وكيل اللاعب ومن النادي الهولندي مما يدل على أن الصفقة باتت قريبة للغاية.

ومن المُقرر أن يوقع دي ليخت عقداً لمدة خمس سنوات مع يوفنتوس سيبقيه مع البيانكونيري حتى عام 2024.

مويس كين يرغب في الانتقال إلى صفوف الإنتر

2019-06-27T12:55:35Z

والد مويس كين يفتح الطريق للإنتر

أثيرت الكثير من الشائعات حول اللاعب الشاب مويس كين مهاجم يوفنتوس الذي قدم أداءاً رائعاً الموسم الماضي مما فتح باب العروض للاعب من أكثر من فريق.

وبحسب ما صرحت به جريدة "Calciomercato" بأن والد يقول بأنه يريد الانتقال إلى أحد منافسي البيانكونيري في السيري آ، وأضاف بأن اللاعب يرى بأن الإنتر هو بيته ويرى فيه البيئة المناسبة له ويرغب في الانتقال إليهم.

يوفنتوس يفوز بصراع ناشئ جنوى

2019-06-26T22:20:57Z

نجح فريق يوفنتوس في التغلب على عدة أندية في صراع الحصول على خدمات "ماتيا مارينو" ظهير أيسر جنوى، ليظفر البيانكونيري بموهبة إيطالية جديدة.

طبقاً لمصادر توتو ميركاتو ويب فأن اليوفي تفوق على الإنتر، ميلان وأتالانتا واستطاع الظفر بتوقيع اللاعب.

يوفنتوس يستعين بأديداس لإعادة بول بوجبا

2019-06-26T15:09:22Z

البيانكونيري يبحث عن أداة لتمويل الصفقة

يسعى يوفنتوس لإعادة "بول بوجبا" مجدداً إلى صفوفه هذا الصيف بعد أن أبدى رغبته في ترك مانشستر يونايتد من أجل خوض تحدي جديد على حد تعبيره.

طبقاً لمصادر صحيفة كورييري ديلو سبورت، فأن البيانكونيري يريد الاستعانة بشركة أديداس من أجل تمويل صفقة بوجبا وإعادته مجدداً للفريق الذي شهد أفضل فترات تألقه على الإطلاق.

Getty Images

جيانلويجي بوفون يقترب من العودة مرة آخرى إلى بيته في يوفنتوس

2019-06-26T12:14:44Z

أفادت بعض التقارير أن الأسطورة الإيطالية جيانلويجي بوفون قد أقترب بشكل كبير للعودة إلى يوفنتوس مرة آخرى، بعد إنتهاء عقدة مع باريس سان جيرمان.

وكان قد غادر الحارس الأسطوري صاحب الـ41 من البيانكويري في الصيف الماضي بعد إنقضاء 17 سنة مع الفريق الإيطالي، وقد انضم إلى الفريق الباريسي لمدة عام بعد رفض خيار التمديد من قِبل باريس سان جيرمان.

يوفنتوس ينسحب نهائياً من صفقة ندومبيلي

2019-06-25T21:16:13Z

انسحب يوفنتوس بشكل نهائي من سباق التعاقد مع الفرنسي "ندومبيلي" لاعب فريق ليون، والذي اقترب من الرحيل هذا الصيف بعد أن تعاقد ناديه مع بديله وهو جيان لوكاس.

حيث أشارت ليكيب إلى أن البيانكونيري ابتعد عن مفاوضة اللاعب بعد أن حسم صفقة رابيو، ليترك توتنهام منفرداً بسباق التوقيع معه.

ديسايي: الجميع يتمنى لاعب مثل بوجبا

2019-06-25T18:49:46Z

لا تمثل التكهنات بخروج بول بوجبا من مانشستر يونايتد في سوق انتقالات الصيف الحالي أي مفاجأة بالنسبة لمارسيل ديسايي، حيث صرح بهذا الصدد قائلاً: "الجميع يريدونه".

ولايزال الباب مفتوحاً أمام بطل العالم 2018 للانضمام لريال مدريد، لكن لن يكون الأمر سهلاً في ظل اهتمام يوفنتوس بضم صاحب الـ26 عاماً لمدة 3 سنوات مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

دي ليخت يقترب أكثر من أي وقت مضى

2019-06-25T14:45:32Z

يبدو أن المدافع الهولندي أصبح أقرب للبيانكونيري من أي وقتٍ مضى بعد الاتفاق مع أريولا

تمكن يوفنتوس من إيجاد إتفاق مع رايولا على انضمام دي ليخت لصفوف البيانكونيري، بعد صراع كبير للغاية مع برشلونة، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

طبقاً لما ذكرته صحيفة توتو سبورت فأن الإتفاق قريب للغاية بعد أن عرض اليوفي راتب يصل إلى 7.5 مليون يورو بخلاف الإضافات وهو ما يعد قريباً من الرقم الذي طلبه رايولا.

يوفنتوس يبدأ المفاوضات مع روما من أجل زانيولو

2019-06-25T14:42:02Z

بدأ يوفنتوس مفاوضاته مع فريق روما من أجل التعاقد مع لاعبه "نيكولا زانيولو" والذي يثير إعجاب مسئولي البيانكونيري بشدة، منذ الموسم الماضي بعد أن قدم أدءاً رائعاً مع الذئاب.

طبقاً لمصادر جازيتا ديلو سبورت، فأن يوفنتوس قدم عرضاً بقيمة 35 مليون يورو ولكنه رفض من قبل إدارة الجيالوروسي، ومن المتوقع أن يقدم السيدة العجوز عرض مُحسن في الفترة المُقبلة.

إيفرتون يدخل في صراع أياكس لضم مويس كين

2019-06-25T14:14:13Z

أفادت تقارير خاصة بصحيفة "Gazzetta dello Sport" الإيطالية أن إيفرتون ينضم إلى أياكس الهولندي في مطاردة البيانكونيري لمحاولة ضم المهاجم مويس كين.

وأكدت الصحيفة أن الفريق الإنجليزي مستعد للمعركة مع العملاق الهولندي في السعي للحصول على اللاعب.

إدارة يوفنتوس تسعى للتخلص من جونزالو هيجواين

2019-06-25T14:08:20Z

يسعى يوفنتوس للتخلص من المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين في سوق الانتقالات الحالي، ولكن لم يتلقى أي عروض للاعب حتى الآن.

يعود المهاجم صاحب الـ31 عاماً من تشيلسي بعد إنتهاء مدة إعارته، ولم يتبقى في عقده سوى عامين فقط، ولذا فيحتاج النادي إلى الاستفادة المادية التي ستأتي من بيع اللاعب، على الرغم من أن ماوريسيو ساري مدرب البيانكونيري يرى أنه يحتاج إمكانيات اللاعب في الفريق، إلا أن النادي مازال مُصمما على بيع اللاعب والتخلص من راتبه المرتفع.

يوفنتوس يرغب في حسم صفقة دي ليخت سريعاً

2019-06-24T14:44:20Z

قبل تدخل باريس

يسعى يوفنتوس لحسم صفقة الهولندي "دي ليخت" مدافع أياكس سريعاً، قبل أن يمنح الفرصة لأندية آخرى مهتمة بضمه مثل باريس سان جيرمان في التدخل في الصفقة.

مع نهاية أجازة اللاعب الصيفية في غضون 48 ساعة، من المتوقع أن يُسرع البيانكونيري من المفاوضات، مستغلاً ترحيب اللاعب بالانضمام للسيدة العجوز، ومع استعداد عملاق تورينو بدفع راتب سنوي كبير يصل إلى 12 مليون يورو.

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بيريرا هو فكرة يوفنتوس الجديدة في مركز الظهير الأيمن

2019-06-24T14:42:29Z

بدأ يوفنتوس بالبحث عن بديل لجواو كانسيلو الذي اقترب بشكل كبير من الانضمام إلى مانشستر سيتي بطلب من بيب جوارديولا، ويبدو أن بديله قد يكون في الدوري الإنجليزي أيضاً.

حيث أشارت مصادر النسخة الإيطالية من موقع جول بأن ريكاردو بيريرا لاعب ليستر سيتي، قد يكون هو الوجهة المحتملة لتعويض الرحيل المنتظر للبرتغالي.

ساري يرغب في ضم رينا ليوفنتوس

2019-06-24T11:33:04Z

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن ماوريسيو ساري المدرب الجديد ليوفنتوس مهتم بالتعاقد مع حارسه السابق في نابولي للسيدة العجوز، وذلك حتى يكون بديلاً لفويتشيك تشيزني.

قضى نجم ليفربول السابق سنوات عديدة تحت إمرة الثعلب الإيطالي في الجنوب، وفي حالة تأكد الخبر قد يضطر ماتيا بيرين الحارس الثاني في البيانكونيري أن يبحث على نادٍ آخر، ولما لا قد يتجه لميلان الذي كان يراقبه منذ سنوات.

الكشف عن تفاصيل عقد الفرنسي أدريان رابيو

2019-06-23T21:36:07Z

مجاني آخر يقترب من اليوفي

كشفت صحيفة توتو سبورت عن تفاصيل عقد "أدريان رابيو" لاعب باريس سان جيرمان السابق والذي أصبح لاعباً حراً بنهاية الموسم الماضي، واقترب كثيراً من يوفنتوس.

من المنتظر أن يحصل رابيو على عقد مدته خمس سنوات، بمرتب سنوي يصل إلى 7 ملايين يورو، بعد أن وافق المدير الرياضي "باراتيشي" على ضم اللاعب وقال نعم.

مالك فيورنتينا: كييزا لن يذهب إلى أي مكان

2019-06-23T19:18:18Z

نشر الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو على موقعه الخاص أخباراً تشير إلى أن مالك فريق فيورنتينا روكو كوميسو أكد أن كييزا ليس للبيع، وأنه مستمر مع الفريق لموسمٍ آخر على الأقل.

وارتبط اسم صاحب الـ21 عاماً بالانضمام ليوفنتوس في سوق انتقالات الصيف الحالي، كما أنه لفت أنظار العديد من الفرق الكبيرة بأدائه في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً.

وقال مالك الفيولا عن كييزا: "بالرغم من أن هناك أشياء لا أعرفها، إلا أنه باقٍ لموسم آخر"، وأضاف: "لقد نشأ في فلورينسا، بالإضافة إلى أن والديه يعيشان هنا ويحبان فيورنتنيا".

محاولات ضم دي ليخت مستمرة رغم مبالغة أياكس في السعر

2019-06-23T16:35:48Z

أفادت تقارير خاصة بـ"سكاي" الإيطالية أن يوفنتوس مازال يسعى لمحاولة ضم ماتيس دي ليخت من صفوف أياكس الهولندي، وقد طالب مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب براتب لا يقل عن 10.7 مليون جنيه استرليني.
كما تجري حاليا عملية المفاوضات حول المبلغ الذي يريده الفريق الهولندي للتخلي عن اللاعب، والتي لن تكون أقل من 134 مليون جنيه استرليني.

ريكيم هاربر على رادار ماوريزيو ساري

2019-06-23T12:38:13Z

كتبت صحيفة "the Mirror" أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع ريكيم هاربر لاعب خط وسط وست بروميتش الإنجليزي، وأن البيانكونيري قد دخل الصفقة بنوع من الجِدية للفوز بخدمات اللاعب الذي يتصارع عليه أيضاً كلً من ليفربول وتوتنهام.
ويأتي هذا بعد إنتهاء عقد اللاعب الشاب مع ناديه وعدم موافقته على عرض التجديد له في الفترة الماضية، حيث كان أنضم إلى صفوف الفريق بعقد مدتة سنتين في صيف 2017.

كريستيان إريكسن مصمم على الرحيل من توتنهام

2019-06-23T12:29:39Z

أشارت بعض التقارير أن اللاعب كريستيان إريكسن مصمم على الانتقال من توتنهام في سوق الانتقالات الحالي، وقد صرحت صحيفة ميرور أن الدنماركي الذي يملك عروضاً من أكثر من فريق يُفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو يوفنتوس لأعتقادة بأن حلمه بالانتقال لريال مدريد قد أنتهى بعد ضم الميرنجي لإدين هازارد في الميركاتو الحالي.
وتُشير الصحيفة أن الديوك لن يتخلوا عن إريكسن بأقل من 100 مليون جنية إسترليني، وكان اللاعب قد شارك في 206 ماراة مع السبيرز واستطاع أن يُسجل فيهم 49 هدفاً.

بشكتاش يستفسر عن الألماني سامي خضيرة

2019-06-22T20:55:58Z

ساري سيحدد موقفه قريباً

استفسر بشكتاش التركي عن إمكانية التعاقد مع الألماني سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس، خاصةً مع اقتراب البيانكونيري من التعاقد مع رابيو مجاناً والإتجاه لإعادة بوجبا.

طبقاً لمصادر كورييري ديلا سيرا، فأن خضيرة ليس ضمن خطط المدرب الجديد ماوريتسو ساري، لذا من المتوقع رحيله هذا الصيف.

رسمياً.. بينتاكور يجدد عقده مع يوفنتوس

2019-06-22T15:20:04Z

حتى عام 2024

أعلن الموقع الرسمي ليوفنتوس اليوم السبت عن تجديد عقد لاعبه الأوروجوياني "بينتاكور" حتى عام 2024، ليستمر صاحب الـ21 عاماً لسنوات إضافية مع السيدة العجوز.

كان بينتاكور قد انضم لليوفي قادماً من بوكا جونيورز الأرجنتيني في صيف 2017، واستطاع إثبات نفسه بقوة مع الفريق الأول، كان يحظى بثقة المدرب السابق أليجري وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 3 آخرين في 67 مباراة لعبها مع الفريق.

يوفنتوس يتقدم سباق التوقيع مع دي ليخت

2019-06-22T15:18:00Z

متفوقاً على باريس والبارسا

اقترب فريق يوفنتوس من التوقيع مع المدافع الهولندي "دي ليخت" قائد فريق أياكس، بعد أن تفوق في صراع ضمه على بعض العمالقة مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة.

طبقاً لمصادر سكاي سبورتس، فأن البيانكونيري تصدروا السباق، ومستعدين لدفع حوالي 62 مليون جنيه إسترليني من أجل التوقيع معه، ولازالت المفاوضات مع أياكس مستمرة ولكنها في مراحل متقدمة للغاية.

يوفنتوس واثق من اتمام صفقة رابيو

2019-06-21T14:19:28Z

البيانكونيري يخطط للتوقيع مع متوسط الميدان الفرنسي نهاية الأسبوع

على ما يبدو أن الأمور بين يوفنتوس وأدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان تسير في مجراها الصحيح، فإدارة البيانكونيري ترى أنها ستتمكن من الحصول على توقيع الفرنسي، كما أنها تخطط للحصول على خدماته رسمياً بنهاية الأسبوع.

ويستطيع جول أن يؤكد أن صاحب الـ24 ربيعاً سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ7 ملايين يورو في السيدة العجوز، وأنه أصبح على بعد خطواتٍ قليلة من كبير إيطاليا محلياً خاصةً وأن عقده مع الفريق العاصمي الفرنسي سينتهي بنهاية الشهر الجاري.

Getty/Goal

يوفنتوس يخطط لخطف بيساكا من مانشستر يونايتد

2019-06-21T14:11:37Z

ادعت صحيفة كوريري دي تورينو الإيطالية أن يوفنتوس وضع خطة لخطف آرون وان بيساكا من مانشستر يونايتد، والذي اقترب بقوة من التوقيع مع الشياطين الحمر في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ويرى ساري أن الظهير الأيمن لكريستال بالاس سيكون صفقةً رابحةً للبيانكونيري إذا ضمه في الميركاتو الحالي، خاصةً وأن نسور لندن يرغبون في الحصول على 55 مليون جنيهاً استرلينياً فقط مقابل التخلي عن خدمات الإنجليزي.

ساري يرغب في استمرار هيجواين مع يوفنتوس

2019-06-21T14:07:18Z

نشرت صحيفة الديلي ميل الإنجليزية تقريراً يفيد أن ساري يرغب في الحتفاظ بهيجواين في يوفنتوس، خاصةً أن عودته من إعارته القصيرة في تشيلسي أصبحت محتومة.

وبحسب التقرير فإن الثعلب الإيطالي لا يرى أي داعي لاستمرار مهاجمه السابق في نابولي مع البلوز، خاصةً مع رفض أبراموفيتش تفعيل بند الشراء مقابل 31.3 مليون جنيه إسترليني، وتعرض أسود لندن لعقوبة الحرمان من إبرام صفقات في سوق انتقالات الصيف الحالي.

سولشار يترقب رحيل بوجبا ولوكاكو

2019-06-21T13:53:39Z

المدرب النرويجي يسعى لجلب الأموال وتجديد دماء فريقه

ادعت الديلي ستار أن أوله جونار سولشار يترقب خروج نجمي مانشستر يونايتد بول بوجبا وروميلو لوكاكو، وذلك لتوفير الأموال والتعاقد مع أسماء جديدة لتدعيم المراكز الضعيفة في الفريق.

وكانت إدارة الشياطين الحمر قد خصصت مبلغ لا يناسب طموحات المدرب النرويجي في سوق انتقالات الصيف الحالي هو 100 مليون جنيهاً استرلينياً، ومع ارتفاع أسعار اللاعبين خاصةً الجيدين منهم سيكون من الرائع خروج الثنائي من أولد ترافورد لتعزيز قوة الإدارة في الميركاتو.

وجدير بالذكر أن بوجبا ارتبط اسمه بالانتقال لريال مدريد أو يوفنتوس، أما لوكاكو فيسعى الإنتر إلى تعزيز صفوفه به تحسباً لمغادرة الهداف الأرجنتيني ماورو إيكاردي المرتقبة.

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دوجلاس كوستا يلمح بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي

2019-06-21T13:48:11Z

ألمح الجناح البرازيلي ليوفنتوس دوجلاس كوستا إلى إمكانية رحيله إلى الدوري الإنجليزي في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك في إجابة له على سؤال عن مستقبله مع يوفنتوس في ظل تراجع فرص مشاركته الموسم الماضي.

يرتبط اسم صاحب الـ28 عاماً بالانضمام لمانشستر يونايتد في الميركاتو الحالي، لكن مع قدوم ساري أصبحت فرص انتقاله من السيدة العجوز أقل، فالسبب خلف عدم مشاركته الموسم الماضي هو أليجري الذي رحل عن الآليانز نهاية الموسم الماضي.

مانشستر سيتي يقترب من خطف كوليبالي من يوفنتوس

2019-06-19T11:16:50Z

سيصبح مدافع نابولي السنغالي خاليدو كوليبالي هو الأغلى في التاريخ إذا قبل عرض مانشستر سيتي

أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض قياسي لنابولي من أجل ضم خاليدو كوليبالي يقدر بـ95 مليون يورو، وهو العرض الذي سيصعب على نابولي بشكلٍ عام ودي لاورينتس بشكلٍ خاص رفضه.

يحظى السنغالي الدولي بمتابعةٍ من كبار القوم في أوروبا، وأبرز الراغبين في ضمه هو كبير إيطاليا محلياً يوفنتوس، والذي بدأ يفكر جدياً في تغيير جلده بالتعاقد مع مدرب أبناء الجنوب السابق ماوريسيو ساري، وفي حالة انضمام كوليبالي للسيدة العجوز سيحصل بالتأكيد على مركز أساسي ليس فقط لتقدم أعمار مدافعي البيانكونيري، بل أيضاً لتفاهمه الكبير مع مدربه السابق الذي صنع منه واحداً من أفضل مدافعي العالم

Getty/Goal

يوفنتوس يخطط لإعادة بوجبا رغم اهتمام ريال مدريد

2019-06-19T10:51:42Z

البيانكونيري يدرس تقديم 140 مليون يورو لمانشستر يونايتد مقابل إعادة بوجبا

أكدت مصادر مطلعة بالدوري الإيطالي أن يوفنتوس يستعد للانقضاض على نجمه السابق بول بوجبا لاستعادته من مانشستر يونايتد، وذلك قبل تحرك ريال مدريد نحوه بناءً على الرغبة الملحة من زين الدين زيدان بجمع الشمل مع مواطنه.

وبحسب المصادر فإن إدارة البيانكونيري جهزت عرضاً بقيمة 140 مليون يورو من أجل ضم صاحب الـ26 عاماً، والذي عبر في وقتٍ سابق عن رغبته في مغادرة الفريق الذي نشأ فيه بحثاً عن مستواه الذي تراجع منذ العودة لأولد ترافورد.

على الجانب الآخر، قالت صحيفة إيه بي سي أن ريال مدريد يدرس جلب بوجبا مقابل 125 مليون يورو، وإذا صحت هذه الأخبار فبالتأكيد سيكون فريق السيدة العجوز هو الأقرب لخطف متوسط الميدان الفرنسي

Getty Images

كانسيلو يبتعد خطوة عن مانشستر سيتي

2019-06-19T10:37:58Z

بحسب إفينينج ستاندرد فإن الظهير الأيمن كايل ووكر على وشك تمديد عقده لموسمين قادمين مع مانشستر سيتي، وذلك على الرغم من ارتباط اسم جواو كانسيلو بالانضمام للأزرق السماوي.

قد تتعقد صفقة انتقال البرتغالي الدولي من يوفنتوس لملعب الاتحاد بعد التجديد مع ظهير منتخب الأسود الثلاثة، حيث أن صاحب الـ25 عاماً لن يقبل بمقاعد البدلاء بعد أن كان الظهير الأيمن الأول للسيدة العجوز الموسم الماضي.

وبحسب التقرير فإن الاتفاق تم بين ووكر ومانشستر سيتي بأن يتقاضى نجم توتنهام السابق 180 ألف جنيهاً استرلينياً أسبوعياً، وسيتم الإعلان الرسمي الأسبوع القادم.

الإنتر يحدد بديل إيكاردي في حالة انضمامه ليوفنتوس

2019-06-19T10:28:08Z

بحسب ديلي تيليغراف فإن صفقة انضمام روميلو لوكاكو للإنتر مرهونة برحيل ماورو إيكاردي عن صفوف الفريق هذ الصيف، وهو ما أصبح وشيكاً ومرحباً به داخل أسوار النيراتزوري الساعي لبدء مرحلة جديدة يقودها المدرب أنطونيو كونتي، والذي حدد البلجيكي الدولي كبديلاً عن قائد الفريق.

وتشير العديد من التقارير إلى أن خروج المهاجم الأرجنتيني من جيوزيبي مياتزا أصبح وشيكاً، وحدد البعض وجهته إلى يوفنتوس، وهو الأمر الذي يقرب مهاجم مانشستر يونايتد أكثر وأكثر من خوض مغامرة جديدة في الأراضي الإيطالية هذه المرة.