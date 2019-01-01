ساري سيحدد موقفه قريباً

استفسر بشكتاش التركي عن إمكانية التعاقد مع الألماني سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس، خاصةً مع اقتراب البيانكونيري من التعاقد مع رابيو مجاناً والإتجاه لإعادة بوجبا.

طبقاً لمصادر كورييري ديلا سيرا، فأن خضيرة ليس ضمن خطط المدرب الجديد ماوريتسو ساري، لذا من المتوقع رحيله هذا الصيف.