أبدى يوفنتوس اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع الأرجنتيني "ماورو إيكاردي" مهاجم الإنتر، بعد أن خرج اللاعب تماماً من حسابات المدرب الجديد "كونتي" الذي رفض بقاء اللاعب في الفريق.

أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن البيانكونيري سيحتاجوا أولاً لبيع هيجواين وربما مانذوكيتش أيضاً من أجل ضم إيكاردي، بعد مقابلة وكيلة أعماله "واندا نارا" في الأسابيع القليلة الماضية.